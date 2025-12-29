"Украина заинтересована, чтобы Россия уплатила репарации": Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении от России репараций для восстановления государства и усиления безопасности. По его словам, механизм репарационных кредитов уже согласован с европейскими партнерами, ведь большинство замороженных российских активов находится именно в Европе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Заявление прозвучало в контексте обсуждения использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

Украина принципиально настаивает на том, чтобы средства, полученные от России, имели статус именно репараций. Известно, что вопрос уже согласован с европейскими партнерами, которые поддержали украинскую позицию по использованию замороженных российских активов.

Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить первые 100 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет равными траншами. В случае завершения войны эти средства планируют направить на восстановление государства и инфраструктуры. Если же Украина будет вынуждена продолжать оборону, финансирование используют для обеспечения безопасности и защиты страны.

Президент подчеркнул, что для Украины важно иметь гарантированные финансовые ресурсы независимо от дальнейшего развития событий, а репарационные выплаты со стороны России являются справедливым и необходимым элементом послевоенной ответственности агрессора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина заинтересована в том, чтобы получить замороженные российские активы – эти деньги необходимы для поддержки экономики во время войны и послевоенного восстановления. Администрации президента США Дональда Трампа не нравится формулировка "репарации", поэтому там придерживаются позиций, что это компенсация.

