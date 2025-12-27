В Кремле озвучили свою позицию по мирному соглашению: в ISW оценили, возможен ли договор

Руководство страны-агрессора России снова сделало заявление, которое подтверждает, что Москва не нацелена на прекращение войны. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Кремль не будет подписывать никаких мирных соглашений о прекращении войны "прямо сейчас".

Видео дня

По его словам, сигналы о прогрессе в мирных переговорах не следует интерпретировать как признак того, что Россия готова подписать какие-либо пакеты документов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Готовность РФ к прекращению войны

Представитель МИД РФ выдал, что нецелесообразно устанавливать конкретные даты мирного урегулирования и подписания соглашения. Кроме того, Рябков отверг 20-пунктный мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил 24 декабря после переговоров с США и Европой.

В Москве пожаловались, что этот план "радикально отличается" от пунктов, над которыми Россия работала с США в последние недели. Рябков также попытался представить вклад Украины и Европы в проект мирного плана как препятствие для мирных усилий и подтвердил приверженность России продолжению войны до достижения целей Кремля.

Аналитик ISW напомнили, что заявленные Кремлем цели войны против Украины включают уничтожение украинской армии, капитуляцию украинского правительства и подрыв суверенитета страны. Параллельно с этим кремлевские чиновники, включая диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, фактически отвергают ключевые пункты мирного плана из 28 пунктов и дают понять, что план не станет окончательным соглашением.

Москва мечтает о капитуляции Украины

Кремлевские чиновники пытаются использовать неясность результатов американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года, чтобы заявить, что саммит достиг взаимопонимания и соглашения между США и Россией о прекращении войны на Украине вопреки сообщениям США о саммите. Представитель МИД РФ Рябков заявил, что рамки, которые якобы были сформированы Россией и США во время саммита на Аляске, "не имеют альтернативы". Также он утверждает, что США и Россия смогли согласовать и формализовать рамки, "в целом приемлемые" для России, в рамках "Анкориджского соглашения".

Еще спустя несколько дней Рябков заявил, что договоренности с Аляски являются "фундаментальными" и "неотъемлемыми" для России, и что Россия не может "выходить за границы этих рамок" при рассмотрении мирного соглашения.

Россия боится НАТО

В Кремле настаивают, что любое мирное соглашение вне рамок Аляски рискует не только формализацией "нестабильного соглашения", но и возможностью того, что стороны не достигнут никакого соглашения. МИД России в своем докладе от 26 декабря о ключевых внешнеполитических результатах в 2025 году также утверждал, что Соединенные Штаты и Россия достигли "понимания" на Аляске, которое может стать основой для решения "коренных причин" войны, которые МИД определил как расширение НАТО и дискриминацию россиян и русскоязычного населения Украины.

Рябков потребовал, чтобы любое мирное соглашение полностью учитывало ультиматумы, выдвинутые Россией Западу в конце 2021 года, демонстрируя, как Россия требует радикальной реструктуризации архитектуры безопасности во всей Европе. Как известно, РФ потребовала от НАТО в конце 2021 года "гарантий безопасности", которые равносильны разрушению альянса НАТО и требуют пересмотра архитектуры безопасности Европы. Кремль также потребовал в январе 2022 года (в рамках расширенных переговоров по первоначальному пакету требований 2021 года) вернуть НАТО к границам 1997 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря направляется в Соединенные Штаты, где проведет переговоры с Дональдом Трампом. По пути в Америку глава государства планирует остановиться в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Карни.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Виткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!