'Путин не способен остановиться': Мережко объяснил, какого 'удара' от Запада больше всего боятся в Кремле

Российского диктатора Владимира Путина пугает единство и решимость западных политиков в вопросе окончания развязанной им войны в Украине. На сегодня у России остаются уязвимые места, на которые можно оказывать давление, в частности санкции.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Поэтому несмотря на то, что глава Кремля не заинтересован в прекращении огня, ультиматум со стороны европейских стран поставил его в сложную ситуацию.

"Это сложная для него ситуация. Чего Путин боится больше всего? Единой позиции Запада. А здесь есть единство, решимость. Мы называем это "коалицией решительных". Это правильно. Путин этого боится, потому что потенциал санкций еще не исчерпан. Ни со стороны Европы, ни Соединенных Штатов. Есть еще чувствительные точки, на которые можно давить. Кстати, Путин предлагает переговоры – и это уже поражение", – отметил эксперт.

Мережко добавил, что это является свидетельством того, что требования главы Кремля стали скромнее. Сначала Путин настаивал на переговорах исключительно с Соединенными Штатами, без участия Украины. Но теперь, увидев, что даже Трамп не проявляет заинтересованности, российский диктатор соглашается на прямой диалог с Украиной.

Также народный депутат Украины убежден, что президент США Дональд Трамп должен отреагировать на отклонение требования о прекращении огня с 12 мая со стороны Путина.

"Нужно требовать реакции, как и обещали. Путин отверг – значит, должен быть ответ. А дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Потому что нет никакого смысла вести переговоры с Путиным. Россия, а до того Советский Союз, никогда не знали, что такое настоящие переговоры. Они их не придерживаются. Путин не может прекратить войну. Для него это единственный способ легитимации его власти", – подчеркнул Мережко.

Он добавил, что российский диктатор не способен остановиться, а война и Путин в представлении россиян стали неразрывно связанными.

Напомним, 11 мая, российский диктатор выступил с заявлением, в котором ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было начаться 12 мая. Вместо этого он предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к РФ, которое поддерживают партнеры Украины. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников саммита "коалиции желающих".

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они отметили, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против страны-агрессора.

Британский премьер Кир Стармер также подчеркивал, что если Россия проигнорирует предложение 30-дневного прекращения огня, Великобритания и Соединенные Штаты усилят военную поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!