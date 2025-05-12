Мы сейчас на пороге кульминации, или дожимаем Россию, или же Запад продемонстрирует, что он непоследователен и слаб. Интервью с Мережко

10 мая лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров в Киеве, продемонстрировав единство в вопросе поддержки Украины. Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска – это первая совместная поездка лидеров четырех стран в Украину.

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Европейские лидеры усилили давление на кремлевского диктатора, чтобы тот согласился на 30-дневное прекращение огня в Украине без каких-либо условий, предупредив о санкциях против Москвы и дополнительной помощи Киеву, если РФ откажется. Важно то, что президент США Дональд Трамп поддерживает европейские требования и готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за режимом тишины. Однако Владимир Путин отказался выполнять мирное предложение.

Кроме того, имеем еще один важный шаг от европейских партнеров. В День Европы международная коалиция государств официально поддержала создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Следующим шагом станет заседание Комитета министров Совета Европы, которое состоится 13-14 мая в Люксембурге. На нем начнется формальный процесс создания спецтрибунала. Это орган должен судить политических и военных руководителей России, в список которых входят 20-30 человек, рассказал чиновник ЕС. Процессы могут быть как очные, так и заочные, а подсудимым может грозить до 30 лет лишения свободы, а в самых тяжелых случаях – пожизненное заключение. Организованный ЕС спецтрибунал, который должен заочно судить российских чиновников и военных за их действия в Украине, заработает уже в 2026 году.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– Лидеры США, Германии, Великобритании, Франции, Польши и Украины предложили России объявить 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в случае достижения соглашения о прекращении огня Украина готова начать прямые мирные переговоры с РФ. Со своей стороны, Путин предложил 15 мая возобновить в Стамбуле переговоры. Фактически Путин дал понять, что Москва не готова согласиться на предложенное западными странами-союзниками и Украиной новое перемирие. Реакция Трампа также есть. Однако из поста американского президента в соцсети нельзя сделать однозначный вывод о том, что именно его обнадежило: коллективное требование союзников Украины о 30-дневном перемирии или предложение Владимира Путина вернуться к прямым переговорам на фоне отказа прекратить огонь.

– Честно говоря, все выглядит довольно предсказуемо. Самое важное то, что в Киев приехали поддержать украинцев лидеры Европы. Вырисовывается лидерство, которое состоит из наиболее мощных и экономически развитых стран Европы. Я считаю, это большая победа для нас, что мы имеем поддержку этих ключевых стран-лидеров. Относительно заявления о 30-дневном всеобъемлющем прекращении огня, то Путину, по сути, выдвинули ультиматум. Он же сам любит именно такую форму общения. А тут, знаете, перед ним поставили очень четкий ультиматум. И его реакция, кстати, была абсолютно предсказуемой. То есть, никаких сомнений, что он именно так отреагирует, как он это сделал поздно ночью, у меня не было.

В бизнесе и праве есть понятие оферты - предложения без оговорок. Надо соглашаться или отказываться: или ты принимаешь, или отвергаешь. Все. Это безоговорочная оферта. Если ты начинаешь выдвигать какие-то оговорки, изменения или альтернативы, то это считается отказом от этой оферты и подачей контроферты – нового предложения. Это логика не только бизнеса, но и политики. Есть четкая оферта Путину – адресованная ему, но не только со стороны Украины. Его выдвинули четыре ключевые страны Европы, плюс присоединился Трамп, который фактически поддержал эту инициативу. Итак, имеем оферту от пяти стран плюс Украина. Если Путин ее отвергает - то есть безоговорочное предложение о прекращении огня – то должны быть жесткие санкции, которые прописаны в этом заявлении. В частности, против теневого флота, энергетического, банковского и финансового секторов. Это уже в самой оферте.

В настоящее время Путин по сути отверг это предложение о прекращении огня. Однако сделал это в своем привычном манипулятивном, провокационном стиле. Он делает вид, будто не замечает предложения, хотя его пресс-секретарь Песков признал его наличие и сказал, что "будем рассматривать".

– Сейчас вопрос в последовательности и доверии к Западу, к тем, кто создал эту оферту. Фактически Путин ее отверг, а значит должны наступить прописанные последствия для него. 12 мая согласно этому ультиматуму, фактически должен наступить момент истины: либо прекращение огня, либо должны наступить последствия за невыполнение оферты. Да?

– Именно так. Теперь, как говорится, "мяч на стороне" стран-партнеров, которые должны действовать: если Путин отверг предложение, следует придерживаться условий заявления – вводить серьезные санкции и усиливать помощь Украине. Если этого не сделать – это будет проявлением непоследовательности, слабости и подрыва доверия к решимости Запада. А в политике доверие – одна из важнейших ценностей. Чтобы не подорвать собственное доверие, нужно быть последовательными и решительными. Применять санкции несмотря на тот пропагандистский "белый шум", который Путин сейчас создает. Это единственный выход.

– В этой ситуации все будут смотреть на Трампа. Но его заявление от 11 мая очень нечеткое, из него вообще не понятно, о чем идет речь. Опять непонятный оптимизм относительно общей ситуации.

– На мой взгляд, президент США пока сам не знает, как реагировать. Но нужно требовать реакции, как и обещали. Путин отверг - значит, должен быть ответ. А дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Потому что нет никакого смысла вести переговоры с Путиным. Россия, а до того Советский Союз, никогда не знали, что такое настоящие переговоры. Они их не придерживаются. Путин не может прекратить войну. Для него это единственный способ легитимации его власти. Война и Путин стали синонимами в представлении россиян. Он просто не способен остановиться.

– Насколько, по вашему мнению, этот ультиматум со стороны европейских стран поставил Путина в сложную ситуацию?

– Это сложная для него ситуация. Чего Путин боится больше всего? Единой позиции Запада. А здесь есть единство, решимость. Мы называем это "коалицией решительных". Это правильно. Путин этого боится, потому что потенциал санкций еще не исчерпан. Ни со стороны Европы, ни Соединенных Штатов. Есть еще чувствительные точки, на которые можно давить. Кстати, Путин предлагает переговоры – и это уже поражение. Почему? Это свидетельство уменьшения его аппетитов. Сначала он хотел переговоров только с Соединенными Штатами, без участия Украины. А теперь видит, что даже Трамп не проявляет интереса. И соглашается на прямые переговоры с Украиной.

– Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины, который будет пополняться за счет новых лицензий на добычу в стране редкоземельных металлов, минералов, нефти и газа. Соглашение открывает путь для возможной новой военной помощи Украине. США, в свою очередь, смогут засчитывать новую военную помощь как вклад в фонд. При этом документ не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

– Это довольно сложное, но очень важное решение, которое будет иметь положительные последствия - по крайней мере, с политической точки зрения для Украины. Я выделяю в этом соглашении несколько аспектов: правовой (включающий международный и национальный уровни), политический, экономический и даже психологический.

Если говорить о психологическом аспекте, то мы надеемся, что это значительно улучшит отношения между новой администрацией президента Трампа и Украиной. Трамп, с психологической точки зрения, может начать рассматривать Украину не как далекую проблемную страну, а как источник экономических возможностей – и для себя, и для США.

Важно, чтобы он воспринимал Украину как государство, где есть американские экономические интересы, которые стоит защищать. С политической точки зрения, главным результатом является то, что Украина становится стратегически важной для Соединенных Штатов. Это дает нам надежду, что поддержка будет продолжаться, а также будет служить сдерживающим фактором для Путина и российской агрессии.

Это также важное экономическое партнерство между нашими странами. Фонд имеет экономическую перспективу, ведь доходы будут инвестироваться в восстановление украинской экономики. Я считаю, что это соглашение - это инструмент, который, при условии правильного использования, может принести много пользы Украине. Нам надо действовать грамотно и в собственных интересах.

– Вы отметили, что этот шаг ставит Трампа в новую позицию по Украине - возможно, меняет его взгляд, но в то же время чувствуется определенный скепсис относительно будущего сотрудничества между администрацией Трампа и Украиной. То есть, вопросы остаются?

- Я бы не сказал, что это скепсис. Это скорее реализм. Мы должны трезво оценивать ситуацию - она действительно сложная. Но есть определенный успех, и я считаю ратификацию этого соглашения политическим и дипломатическим достижением. Обращу внимание на один из многочисленных комментариев в западной прессе в последние дни. Если не ошибаюсь, в New York Times писали, что Украине удалось сделать невозможное - сохранить интерес Трампа к нашей стране. Я искренне на это надеюсь. К тому же важен политически-психологический аспект - в команде Трампа усилились позиции тех, кто поддерживает Украину. Если сравнить первый вариант соглашения, который был неприемлем для нас и противоречил национальным интересам, с окончательным вариантом, который мы ратифицировали, - мы видим огромную разницу в пользу Украины. Сейчас у нас есть рычаг, которым нужно пользоваться осторожно и дипломатично. Поэтому, хотя я реалист, но и умеренный оптимист. Если проанализировать плюсы и минусы, общий итог - в пользу Украины.

– Насколько заключение соглашения между США и Украиной является негативным развитием для Кремля?

– Кремль и Путин серьезно опасались подписания этого соглашения, поскольку они заинтересованы в изоляции Украины и ухудшении ее отношений с США. Их стратегия заключается в том, чтобы оставить Украину без поддержки. Однако ситуация изменилась: Украина конструктивно подошла к переговорам, согласившись на предложения Трампа о перемирии. Верховная Рада ратифицировала соглашение конституционным большинством - 338 голосов, без единого "против" или воздержания, что показывает редкое единство.

Это укрепило позицию Украины и вызвало рост интереса Трампа к ней, в частности с экономической точки зрения. Как бизнесмен, он воспринимает Украину как часть своих интересов, что автоматически меняет ее стратегический вес. Для Путина это усложняет дальнейшую агрессию, ведь теперь она направлена не только против Украины, но и против интересов США. Таким образом, Кремль оказался в ситуации, где не имеет четкого ответа на изменение обстоятельств.

– Кажется, для Трампа также дилемма, каким образом теперь действовать в отношении Украины и России.

– Совершенно верно. Мы сейчас на пороге кульминации. Возможно, в ближайшие недели или месяцы. Ситуация такова: Украина согласилась на прекращение огня, согласилась на стратегические соглашения, в частности по полезным ископаемым. Но Путин, очевидно, будет продолжать войну и попытки нас уничтожить. И здесь ключевой вопрос - какова будет реакция Трампа? Отступление уже невозможно. Это не тот случай, когда можно сказать: "Мы оставляем Украину, делайте что хотите". Такого больше быть не может. Трамп должен реагировать. Украина показала себя как конструктивного партнера. Мы соглашаемся на прекращение огня, но при таких условиях, чтобы Путин не мог использовать это против нас позже.

Речь идет о создании гарантий - безопасности, выживания, поддержки. То есть, что должен делать Трамп? Или вводить обещанные санкции, которые уже готовятся в Конгрессе, речь идет о так называемых вторичных санкциях против стран, которые помогают России, покупают ее газ и нефть. Возможно, он еще окончательно не решил, но уже сейчас мы видим, что после заключения этого соглашения он движется в направлении поддержки Украины и усиления давления на Россию.

– Европейский Союз принял политическое решение о создании трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины. Речь идет не только о военных, но и о политических лидерах. Что дальше? Чего ожидать и когда?

– Это чрезвычайно важное решение как политически, так и символически. Его приняли именно 9 мая - в День Европы, во Львове. Это решение о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Пока не обнародованы все юридические детали, но уже понятно, что правовой основой станет договор между Украиной и Советом Европы. Это очень важно - договор с организацией, в которую входят 46 государств. Это беспрецедентно высокий уровень репрезентативности. Особо заявлено, что Путин, премьер-министр РФ Мишустин и министр иностранных дел РФ Лавров имеют иммунитет во время пребывания в должности в соответствии с международным правом и, таким образом, не могут быть немедленно привлечены к ответственности. Однако суд может собрать против них доказательства. Специальный трибунал также может преследовать других российских чиновников, таких как экс-министра обороны Сергея Шойгу и командование вооруженных сил.

Очень хороший знак, что специальный трибунал поддерживают 42 страны, включая всех членов ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, страны G7, за исключением США (которые отказались от поддержки), а также Австралию, Швейцарию, Норвегию, Коста-Рику и Гватемалу.

Следующим шагом должно стать официальное обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой учредить трибунал. Ожидается, что оно будет передано генсеку Совета Европы на заседании 13-14 мая. После этого комитет министров СЕ должен официально запустить процесс. Ожидается, что трибунал будет расположен в Гааге - это логично, ведь именно там сосредоточены ключевые международные судебные институты. Можно проводить параллели с Нюрнбергским процессом. Уже есть намеки на структуру, которая формируется - в частности в резолюциях ПАСЕ. Важно, что трибунал будет тесно связан с Международным уголовным судом. Это будет долгий, но неотвратимый процесс. И лучше им сейчас сделать выводы - иначе наказание будет неизбежным и заслуженным.

– Еще одно важное событие. Лидеры Франции и Польши подписали договор о дружбе, который существенно расширяет оборонное сотрудничество между этими странами. Это сигнал Путину, так и администрации Трампа, что Европа готова к собственной оборонной интеграции.

– Да, мы видим процесс внутренней интеграции в Европе - и это нужно приветствовать. Это усиливает безопасность Европы в целом. Франция, Польша и Германия - ключевые игроки. Хотя Великобритания формально вне ЕС, она также остается важным союзником.

Польша и Франция имеют глубокие исторические связи. Вспомним, что Франция вступила во Вторую мировую войну, чтобы защитить Польшу. Это тесное сотрудничество подтверждает принцип неделимости европейской безопасности - нельзя допустить, чтобы одну страну оставили наедине с агрессором.

Польша как "фронтовая страна" понимает угрозу со стороны России, поэтому укрепление оборонного союза с Францией - логичный шаг. Украина должна приветствовать такое сближение. Обе страны - наши союзники и активные партнеры.

– Может ли это привести к созданию новых форматов оборонного взаимодействия в Европе?

– Безусловно. Но для Украины главное - оставаться на пути в НАТО. Это наш стратегический курс. В то же время мы должны быть реалистами. Бывают моменты, когда главный гарант безопасности - США, временно не может выполнять свою роль в полной мере. Поэтому нужны дополнительные механизмы. Эти новые форматы не должны противоречить или заменять НАТО. Наоборот - они должны усиливать европейскую составляющую безопасности. Идея стратегической автономии, которую когда-то предлагал Макрон, уже не выглядит такой далекой. Европа должна быть готова брать ответственность за свою безопасность, включая повышение военных бюджетов. Трамп в этом прав - надо рассчитывать не только на союзников, но и на себя.