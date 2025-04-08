"Путин не хочет прекращать войну": Украина призвала ООН усилить международное давление на Россию, пока та не убила еще больше детей
Страна-агрессор Россия 4 апреля совершила ракетную атаку на жилой район Кривого Рога с особой жестокостью, применив баллистическую ракету с кассетным боеприпасом, чтобы повлечь за собой как можно больше жертв. И такие террористические акты РФ совершает ежедневно, продолжая уничтожать мирных украинцев, убивая детей, женщин, пожилых людей. Украина призвала в ООН усилить международное давление на Россию и обеспечить условия, при которых у Кремля не оставалось бы возможности убивать людей.
Об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время выступления на заседании Совбеза Организации объединенных наций, созванного из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу. Она подчеркнула, что российский диктатор Путин демонстрирует, что он не хочет прекращать войну.
Поэтому, по словам представительницы Украины, необходимые мощные меры и решительные действия, чтобы принудить РФ к миру, пока она не убила еще больше детей.
"Нам нужны мощные меры и решительные действия, чтобы подтолкнуть РФ к миру, прежде чем она убьет еще больше детей и разрушит жизнь многих других семей. Мы видим, что Путин не хочет прекращать войну – он ищет способы, как сохранить возможность, чтобы разжечь ее в любой момент с еще большей силой", – подчеркнула Христина.
Она подчеркнула, что именно поэтому все формы давления на Россию должны продолжаться. Они должны включать в себя усиление способности Украины защищаться от агрессии, сохранение санкций против РФ, а также "обеспечение того, чтобы дипломатия – любые разговоры с Москвой – не оставляли им возможности убивать".
Представительница Украины также разоблачила очередную ложь российского постпреда в ООН, пытавшегося оправдать ракетный удар Москвы по гражданскому кварталу в Кривом Роге.
Она перечислила поименно всех детей, убитых Россией в Кривом Роге 4 апреля, которые, по словам лживого Кремля, были "военными целями".
"Факты с места преступления свидетельствуют: военных объектов поблизости не было. Настоящей целью России был сознательный террор против мирного населения. Россия должна ответить за все, что она сделала", - подчеркнула Гайовишин.
Решительный международный ответ на российские зверства в Украине имеет решающее значение, подчеркнула украинская представительница.
"Такой террор никогда не должен стать нормой. Мы призываем как к резкому осуждению, так и к решительным действиям", – подчеркнула она.
В этом контексте Гайовишин также сказала, что Россия должна четко ответить на предложение США относительно немедленного 30-дневного прекращения огня.
Она подчеркнула, что Украина приняла эту инициативу безусловного перемирия, в то время как Россия своими варварскими нападениями на украинских гражданских людей демонстрирует полное игнорирование международных мирных усилий под руководством США.
"Если есть прекращение огня, то оно должно быть безусловным – таким, которое не допускает уничтожения жизни", – подчеркнула украинская дипломатка.
Она отметила, что Украина уже сделала конкретные шаги к миру, в отличие от РФ, которая продолжает медлить и совершать зверства.
"Москва ни на дюйм не отошла от своих геноцидных и максималистских целей войны. Россия продолжает сосредотачиваться на ликвидации Украины как государства и украинцев как нации. Теперь совершенно ясно, что Россия является главным и единственным препятствием для мира", – подчеркнула Гайовишин.
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