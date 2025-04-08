Россия сознательно выбрала детскую площадку в Кривом Роге для массового убийства – Украина в ОБСЕ

Страна-агрессор Россия сознательно атаковала мирный жилой район Кривого Рога баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом. Факты с места происшествия свидетельствуют, что это был очередной акт террора против гражданского населения Украины.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ 8 апреля, его цитирует Укринформ. Он подчеркнул, что такие действия РФ направлены на деморализацию, устрашение и геноцид украинского народа.

Витренко разоблачил Россию в очередной лжи относительно якобы военных целей ракетного удара.

"В прошлую пятницу РФ шокировала Украину и весь мир своей жестокостью и варварством. Москва в очередной раз продемонстрировала пренебрежение человеческой жизнью и усилиями, направленными на прекращение этой жестокой войны. Баллистическая ракета "Искандер" попала в жилой район Кривого Рога. Россия, как всегда, соврала относительно якобы военных целей этого удара. Факты с места происшествия свидетельствуют: это был сознательный террор против гражданского населения", – отметил Витренко.

Он рассказал, что записи с камер видеонаблюдения ресторана, расположенного у места удара, демонстрируют, что там не было никаких военных – всего несколько мирных жителей. При этом эпицентром удара стало не само заведение, а обычные жилые дома и детская площадка.

"Ракета была оснащена кассетной боевой частью. Она взорвалась прямо над мирными людьми, которые жили своей привычной жизнью, и игравшими на улице детьми. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине зафиксировало "сотни обломков, повредивших здания, качели, горки, деревья и землю". Это разоблачает очередную ложь России – о том, что якобы использовалась фугасная боевая часть. На самом же деле Москва стремилась унести как можно больше жизней", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Он сообщил иностранным дипломатам, что в результате удара погибли 20 человек, из них 9 детей, еще более 70 человек, среди них 12 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Витренко подчеркнул, что люди не имели возможности обезопасить себя от удара, ведь у нее большая скорость.

"Ракета прибыла в Кривой Рог из района Таганрога в РФ всего за несколько минут. Несколько минут - между жизнью и смертью. В один момент Россия превратила детскую площадку в место массового убийства. К длинному перечню таких мест в Украине добавилась еще одна строчка. И к длинному перечню военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Россией. Лишь несколько дней назад эта площадка была наполнена радостью и детским смехом. Сегодня он залит невинной кровью, слезами боли, устлан лампадками и детскими игрушками", - сказал украинский дипломат.

Также посол в своем выступлении поименно вспомнил всех детей, убитых Россией в Кривом Роге 4 апреля, и коротко рассказал об их жизни, цинично прерванной террористической страной.

Он обратил внимание иностранных дипломатов на то, что уже во время проведения спасательной операции Москва нанесла еще один удар по Кривому Рогу, на этот раз уже "шахедами".

"Могут ли действия России быть еще более отвратительными?" – задал он риторический вопрос собравшимся.

Глава украинской миссии при ОБСЕ подчеркнул: этот ракетный удар России по Кривому Рогу подтверждает, что "Москва до сих пор верит, что ее тактика геноцида и террора может принести результат, и каждый день она напоминает, что ее словам нельзя доверять".

"Однако каждое новое преступление России – это четкое напоминание: Москву можно только заставить прекратить террор и принять справедливый мир. Мир, защищающий человеческую жизнь, гарантирующий свободы и усиливающий безопасность в будущем", – заявил Витренко.

По его словам, сегодняшнее заседание Постоянного совета также должно напомнить России о неотвратимости ответственности, и "ОБСЕ владеет всеми инструментами, чтобы способствовать этому".

Кроме того, он подчеркнул, что и российские дипломаты должны быть привлечены к ответственности за ложь и манипуляции.

"Ведь какая разница между тем, кто давит на курок, и тем, кто намеренно лжет, чтобы скрыть преступление? Оба имеют руки в крови", – подчеркнул Юрий Витренко.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина инициировала срочные заседания профильных органов ООН и ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям и призвать к решительным действиям. Одним из первых аргументов для этого стал циничный обстрел Кривого Рога террористами.

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