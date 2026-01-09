'Путин не хочет мира': Каллас назвала удар 'Орешником' по Украине предупреждением для Европы и США

Использование страной-агрессором Россией ракеты "Орешник" против Украины, которое произошло в ночь на 9 января, является явной эскалацией захватчиков и "предупреждением для Европы и США". Одновременно это предупреждение является ответом российского режима на попытки дипломатического прекращения войны в Украине.

Главарь Кремля "Путин не хочет мира и отвечает на дипломатию еще большим количеством ракет и разрушений". Так глава дипломатии и политики безопасности ЕС Кайя Каллас прокомментировала последний удар захватчиков по Львову.

Что должна делать Европа

"Эта смертельная схема масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать", – считает главный дипломат Европы.

Также, по ее словам, страны ЕС должны "глубже погрузиться" в свои запасы средств противовоздушной обороны и "немедленно выполнить свои обязательства" – очевидно, имеется в виду обещание стран Европы помочь Украине с системами ПВО.

"Мы также должны еще больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в частности путем введения более жестких санкций", – добавила высокая представительница ЕС.

Что предшествовало

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины информировало: "8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории".

Обнаруженные обломки, по предварительным оценкам, принадлежат к ракетному комплексу врага "Орешник". Применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре в СБУ квалифицируют как военное преступление захватчиков.

В свою очередь в минобороны РФ цинично заявили, что "Орешник" был якобы "местью" Украине за вымышленную атаку на резиденцию военного преступника Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 9 января, агрессор также бил по Киеву крылатыми ракетами, дронами и баллистикой. Повреждены жилые дома; четыре человека погибли. Удары также пришлись на энергетику: и на левом, и на правом берегу столицы после этого были введены экстренные отключения электроэнергии. В городе наблюдались серьезные перебои с отоплением и водой.

