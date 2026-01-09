РФ ударила по критической инфраструктуре Украины: есть аварийные отключения света, по всей стране масштабные графики
В ночь на пятницу, 9 января, Россия вновь ударила по украинской энергетике. На левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, есть перебои с отоплением и горячей водой. Такой же режим действует в двух районах Киевской области, также аварийные отключения утром объявляли еще и на Сумщине и Полтавщине. По всей стране также действуют почасовые графики.
О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 9 января: главное
- Город Славутич вновь остался без электроснабжения. По предварительной информации, это связано с неблагоприятными погодными условиями.
- В результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской громады сработала автоматическая система безопасности газа, газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах. Защита сработала из-за ударной волны, аварии в сети нет.
- В Одесской области до сих пор применяются сетевые ограничения, графики не действуют.
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
- На левом берегу Киева из-за массированной атаки, применены экстренные отключения.
- На правом берегу продолжают действовать графики стабилизационных отключений по такому графику:
Из-за обстрелов обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы, сообщил "Киевводоканал". Утром водоснабжение отсутствовало в Печерском районе и левобережной части города.
Киевская область
- В Бориспольском и части Броварского района введены экстренные отключения, графики не действуют.
- В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:
Днепропетровская область
По последним данным, энергетики вернули свет 694 тыс. потребителей, которые были обесточены результате массированной атаки накануне. По состоянию на вечер 8 января к 21:00 электроснабжение отсутствовало еще у 194 тыс. семей, в частности в городе Кривой Рог.
При этом Днепропетровщина с 9 января вернулась к графикам стабилизационных (почасовых) отключений. Режим ограничений жесткий – одно отключение может длиться по 7 часов.
Сумская область
На Сумщине в 09:55 введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Как сообщают в облэнерго, причина – повреждения энергосистемы в результате российской атаки. Также был обновлен график почасовых отключений:
Полтавская область
В области применяются аварийные отключения света. Объем ограничений – 5 очередей.
Запорожская область
8 января энергетики возобновили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области. В области действует обновленный график почасовых отключений:
- 1.1 – 00:00-01:30 (1,5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч);
- 1.2 – 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 2.1 – 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 2.2 – 13:30-18:30 (5 ч);
- 3.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч);
- 3.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 09:00-14:00 (5 ч);
- 4.1 – 14:00-19:00 (5 ч);
- 4.2 – 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 5.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 5.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 6.1 – 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 6.2 – 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч).
Хмельницкая область
9 января в Хмельницкой области действуют:
- график почасовых отключений для населения:
- график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.
"Не все отключения, которые происходят в электросетях, связаны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут быть плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – предупредили в облэнерго.
Львовская область
График ужесточился утром, после ночной атаки. Отключения запланированы у всех групп потребителей, часов без света стало больше:
Ранее потребителей проинформировали об изменении очередей (с 7 января). "Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений", – заявили в облэнерго. Узнать свою очередь можно:
- на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";
- в мобильном приложении "КомКом";
- в чат-ботах в Viber и Telegram.
Где смотреть график отключений света в других областях
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцев предупреждали, что даже без новых российских обстрелов ухудшение погодных условий в Украине неотрывно связано с ростом потребления электроэнергии. Чтобы сохранить баланс в энергосистеме, надо соблюдать правила экономного потребления.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!График отключения света в Сумской области