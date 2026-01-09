РФ ударила по критической инфраструктуре Украины: есть аварийные отключения света, по всей стране масштабные графики

В ночь на пятницу, 9 января, Россия вновь ударила по украинской энергетике. На левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, есть перебои с отоплением и горячей водой. Такой же режим действует в двух районах Киевской области, также аварийные отключения утром объявляли еще и на Сумщине и Полтавщине. По всей стране также действуют почасовые графики.

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 9 января: главное

Город Славутич вновь остался без электроснабжения. По предварительной информации, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

В результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской громады сработала автоматическая система безопасности газа, газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах. Защита сработала из-за ударной волны, аварии в сети нет.

В Одесской области до сих пор применяются сетевые ограничения, графики не действуют.

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

На левом берегу Киева из-за массированной атаки, применены экстренные отключения.

Киева из-за массированной атаки, применены . На правом берегу продолжают действовать графики стабилизационных отключений по такому графику:

Из-за обстрелов обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы, сообщил "Киевводоканал". Утром водоснабжение отсутствовало в Печерском районе и левобережной части города.

Киевская область

В Бориспольском и части Броварского района введены экстренные отключения, графики не действуют.

и части района введены отключения, графики не действуют. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:

Днепропетровская область

По последним данным, энергетики вернули свет 694 тыс. потребителей, которые были обесточены результате массированной атаки накануне. По состоянию на вечер 8 января к 21:00 электроснабжение отсутствовало еще у 194 тыс. семей, в частности в городе Кривой Рог.

При этом Днепропетровщина с 9 января вернулась к графикам стабилизационных (почасовых) отключений. Режим ограничений жесткий – одно отключение может длиться по 7 часов.

Сумская область

На Сумщине в 09:55 введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Как сообщают в облэнерго, причина – повреждения энергосистемы в результате российской атаки. Также был обновлен график почасовых отключений:

Полтавская область

В области применяются аварийные отключения света. Объем ограничений – 5 очередей.

Запорожская область

8 января энергетики возобновили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области. В области действует обновленный график почасовых отключений:

1.1 – 00:00-01:30 (1,5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч);

– 00:00-01:30 (1,5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч); 1.2 – 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 2.1 – 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 2.2 – 13:30-18:30 (5 ч);

– 13:30-18:30 (5 ч); 3.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч); 3.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 09:00-14:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 09:00-14:00 (5 ч); 4.1 – 14:00-19:00 (5 ч);

– 14:00-19:00 (5 ч); 4.2 – 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 5.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 5.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 6.1 – 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 6.2 – 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч).

Хмельницкая область

9 января в Хмельницкой области действуют:

график почасовых отключений для населения:

график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.

"Не все отключения, которые происходят в электросетях, связаны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут быть плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – предупредили в облэнерго.

Львовская область

График ужесточился утром, после ночной атаки. Отключения запланированы у всех групп потребителей, часов без света стало больше:

Ранее потребителей проинформировали об изменении очередей (с 7 января). "Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений", – заявили в облэнерго. Узнать свою очередь можно:

на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";

в мобильном приложении "КомКом";

в чат-ботах в Viber и Telegram.

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцев предупреждали, что даже без новых российских обстрелов ухудшение погодных условий в Украине неотрывно связано с ростом потребления электроэнергии. Чтобы сохранить баланс в энергосистеме, надо соблюдать правила экономного потребления.

