'Нужна четкая реакция мира': Зеленский обратился к партнерам из-за масштабного удара РФ по Украине

После очередного комбинированного обстрела Украины, который состоялся в ночь на 9 января, президент Владимир Зеленский обратился к странам-союзникам. Российская оккупационная армия должна получить ответ.

"Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии и чувствовать последствия каждый раз, когда вновь сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры", – отметил глава государства в посте в Telegram утром в пятницу. Он рассказал о последствиях ударов, показал видео из Киева, который враг обстреливал активнее всего, и заявил о необходимости реакции.

"Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются", – написал президент Украины.

"Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и в каких ответных мерах мы нуждаемся", – сообщил Зеленский.

Последствия российского обстрела

По состоянию на 10:20 пятницы ликвидация последствий ударов противника в Киеве и области продолжалась. "Привлечены все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20", – заявил президент.

Восстановление после атак продолжались на Львовщине и в других наших регионах. Известно о четырех погибших только в столице. Одна из жертв – работник скорой помощи, который получил ранения во время повторного удара по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого взрыва. Кроме этого, десятки людей ранены.

"Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", – обратил внимание Зеленский.

Он заверил: сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Позже 9 января стартует встреча Энергетического штаба, где глава государства получит доклады по всем деталям восстановительных работ, сроков, необходимого оборудования, ответственных лиц.

"Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах", – добавил Зеленский.

