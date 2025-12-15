'Путин хочет территорию': представители Трампа давят на Зеленского по Донбассу, а он сопротивляется – AFP

Американские переговорщики до сих пор хотят, чтобы Украина уступила контроль над Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией. Однако Киев сопротивляется Вашингтону.

Видео дня

Об этом говорят источники AFP, сообщает газета The Guardian. По данным источника издания на переговорах, Россия хочет территории себе, США требуют, чтобы Украина "вывела" войска из Донецкой области, а Киев отказывается.

"Поражает, что американцы занимают позицию россиян по этому вопросу", – добавил чиновник.

По данным американского Института изучения войны, российская армия контролирует почти всю Луганскую и около 80 % Донецкой области.

Однако недавний опрос от Киевского международного института социологии (КМИС) на основе 550 ответов показал, что 75% украинцев выступают против отказа от Донбасса.

Что предшествовало

Напомним, 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский возобновил переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа в Берлине, где обсудили разработку над тремя основными документами: рамочный план из 20 пунктов, одним из которых являются гарантии безопасности для Киева, а третий пункт посвящен восстановлению Украины.

Украинский президент подчеркнул, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе и они будут иметь обязательную юридическую силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!