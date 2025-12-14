'Россия начала войну': Зеленский сказал, что для него является самым главным в мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Берлин на переговоры с представителями США и европейскими лидерами по мирному плану. Глава государства подчеркнул, что главным для него является справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России.

Он подчеркнул, что диалог уже начался и будет продолжаться в течение дня с различными международными партнерами. Об этом президент заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, пока он еще не получил официальной реакции США на последние предложения по мирному плану, хотя определенные месседжи поступили через его переговорную команду.

Президент заверил, что готов к диалогу, который начнется уже сегодня, во время Украино-американского дня в Берлине.

Кроме встречи с представителями США, он планирует отдельную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и вечером – с другими европейскими лидерами.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает последнюю версию плана, Зеленский отметил, что документ не может нравиться всем. Он подчеркнул, что главное – чтобы план был справедливым, прежде всего для Украины, поскольку именно Россия начала эту войну.

Кроме того, важно, чтобы план был действенным и не оставлял возможности для новых агрессий против украинского народа.

"План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комменты и изменения по плану мы отправили США", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

