Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО, но есть нюанс – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает предпринимать попытки согласовать мирный план для прекращения российско-украинской войны. Инициативы Вашингтона включают, в частности, предоставление гарантий безопасности.

По словам высокопоставленного американского чиновника, переговоры о гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и Европы, достигли значительного прогресса. Об этом сообщает Axios.

Гарантии безопасности для Украины

Американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым чеком, а, с другой стороны, будут достаточно надежными. Мы готовы направить этот вопрос в Конгресс для голосования", – заявил американский чиновник.

Нюансы с гарантиями безопасности

Американский чиновник заявил, что будут заключены три отдельных соглашения по вопросам мира, гарантий безопасности и восстановления. Также в Вашингтоне заявили, что последние переговоры впервые дали украинцам "полное видение ситуации после завершения переговоров".

По словам американского чиновника, переговоры по послевоенному пакету мер по экономическому восстановлению идут успешно. Согласно нынешнему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самые масштабные и надежные гарантии безопасности за всю свою историю и очень значительный пакет мер по обеспечению процветания.

В то же время несколько европейских лидеров советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не спешить с заключением сделки, особенно той, которая обяжет его уступить территории, которые Украина фактически не потеряла на поле боя.

Напомним, в ближайшее время в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам официальных лиц, эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии заявили, что переговоры по завершению войны в Украине развиваются в высоком темпе, а дипломатические встречи могут состояться уже в течение выходных и в начале следующей недели. Процесс охватывает контакты на разных уровнях и продолжается практически без пауз.

