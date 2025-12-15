Сколько украинцев против мирного плана, который будет включать вывод войск с Донбасса: результаты опроса

Большинство украинцев отвергают мирный план, включающий вывод войск с Донбасса, по результатам нового опроса. Поддержка идеи замораживания конфликта на нынешней линии фронта с гарантиями безопасности для Украины остается высокой, однако украинцы проявляют устойчивую позицию относительно любых компромиссов, ограничивающих способность их армии защищать страну.

За последние месяцы изменились и прогнозы относительно возможного завершения войны, в частности уменьшилось количество тех, кто ожидает быстрого прекращения боевых действий. Об этом свидетельствует новый социологический опрос КМИС.

Так, 63% респондентов готовы продолжать борьбу столько, сколько потребуется, а еще 15% согласны терпеть войну в течение полугода или нескольких месяцев.

Только 9% респондентов верят, что война может завершиться до начала 2026 года, и только 14% ожидают ее завершения в первой половине 2026 года. Растет количество тех, кто прогнозирует, что конфликт может затянуться до 2027 года и позже.

В то же время, 75% украинцев выступают против мирного плана, который предусматривает отвод войск с Донбасса и ограничения для украинской армии без конкретных гарантий безопасности.

Зато 72% поддерживают идею мирного плана, который замораживает ситуацию на линии фронта, если это обеспечит гарантии безопасности для Украины, и не будет включать официальное признание оккупированных территорий частью России.

Согласно результатам опроса, доверие к международным партнерам изменилось: доверие к Европейскому Союзу остается на уровне 49%, но значительно снизилось доверие к США (21%) и НАТО (34%) по сравнению с предыдущими месяцами.

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось на уровне 61%, при этом лишь 9% поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий.

Опрос проводился КМИС в формате телефонных интервью (CATI) с 26 ноября по 13 декабря 2025 года на всей подконтрольной Украине территории. Было опрошено 547 взрослых респондентов по случайной выборке мобильных номеров с последующим статистическим взвешиванием. Статистическая погрешность для показателей близких к 50% не превышает 5,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство – а именно 51,4% украинцев – готовы участвоватьв протестных акциях, если Украина во время гипотетических переговоров пойдет на неприемлемые компромиссы со страной-агрессором Россией. Не готовы участвовать в протестах 44,3% респондентов, а затрудняются с ответом только 4,4%.

