'Процесс идет': Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби и шагах для новых обменов пленными

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Глава государства приветствовал решение об обмене пленными с Москвой.

Видео дня

Об этом он заявил во время своего брифинга. По его словам, 157 украинских пленных вернутся домой.

"Есть договоренность об обмене, и это очень хорошо. Я попросил еще раз поднять такую тему, сейчас в Абу-Даби проговорили этот обмен, и будут обсуждать вопрос следующих", – сказал Зеленский.

Относительно результатов переговоров в ОАЭ, глава государства заявил, что "результаты чувствительны", поэтому полная информация появится после возвращения переговорной группы в Киев и доклада.

"Важно, что сам процесс — идет. Хочется больше быстрых результатов, и поэтому если уже есть следующая встреча – значит, есть и шанс на продолжение диалога", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в четверг, 5 февраля, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. По результатам этих мероприятий домой вернулись 157 украинских защитников, а обмен стал первым возвращением пленных в 2026 году. Это также анонсировал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Переговоры в Абу-Даби – что известно

В четверг 5 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Стороны продолжают работу в тех же форматах, что и во время предыдущего раунда, который состоялся 4 февраля. Сначала второй раунд переговоров планировался на 1 февраля, но он был перенесен.

Встреча была закрытой, но предварительно известно, что обсуждались "параметры окончания войны", включая режим прекращения огня, территориальные вопросы (в частности статус Донбасса) и гарантии безопасности для Украины. Корреспондент Axios Барак Равид отметил, что переговоры продолжались почти 5 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, после первого дня переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, Зеленскому "не нужен мир", ведь он якобы означал бы конец его карьеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!