"Зеленскому не нужен мир": Лавров сделал циничное заявление после переговоров в Эмиратах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, Зеленскому "не нужен мир", ведь он якобы означал бы конец его карьеры.
Комментарии Лаврова отражают классическую российскую риторику. Об этом он рассказал в интервью российским медиа.
Лавров заявил, что "совесть и Зеленский сочетаются плохо", и что украинский лидер якобы "ни о чем не думает, кроме собственного выживания".
Министр добавил, что если украинцы прилетели в Абу-Даби с предложениями по безопасности, которые ранее озвучил генсек НАТО Марк Рютте, "это снова покажет, что Зеленский не хочет мира".
На вопрос о предложениях для российской делегации в Эмиратах Лавров ответил, что "не знает", что будет предложено.
Стоит отметить, что в среду, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел новый раунд переговоров о прекращении российско-украинской войны. Как и в прошлый раз, встреча проходит в трехстороннем формате – Украина, США и Россия.
Военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность первоначальным требованиям войны. Также россияне продолжают попытки отвлечь внимание и добиться уступок на мирных переговорах 4-5 февраля в Абу-Даби, которые совпадут с окончанием срока действия нового Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) 5 февраля.
Как сообщал OBOZ.UA, перенос очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби с 1 на 4-5 февраля выглядит техническим лишь на первый взгляд. Формальное объяснение – встреча представителей Москвы и Вашингтона во Флориде. На самом деле речь идет не об изменении дат, а об изменении приоритетов и баланса переговорных треков.
