'Работаем в рамках четких директив': Умеров подтвердил старт нового этапа переговоров в Абу-Даби

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) начался новый раунд переговоров о прекращении российско-украинской войны. Как и в предыдущий раз, встреча проходит в трехстороннем формате – Украина, США и Россия.

Украинская делегация работает на встрече в рамках четких директив. Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Переговоры продолжатся два дня

По словам секретаря СНБО, очередной этап переговоров в Абу-Даби уже стартовал в трехстороннем формате. Также Умеров отметил, что переговорные команды будут работать в отдельных группах по направлениям, после чего планируется повторная совместная синхронизация позиций.

"Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского по достижению достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", – сообщил секретарь СНБО.

Что известно

Изначально второй раунд переговоров планировался в Абу-Даби на 1 февраля, но был перенесен. В конце января состоялся первый за долгое время раунд прямых трехсторонних консультаций (Украина, РФ, США при посредничестве ОАЭ).

Встреча была закрытой, но предварительно известно, что обсуждались "параметры окончания войны", включая режим прекращения огня, территориальные вопросы (в частности, статус Донбасса) и гарантии безопасности для Украины.

Стороны охарактеризовали встречи как "позитивные и конструктивные", но признали отсутствие прорыва по ключевому вопросу территорий. В свою очередь, Зеленский после переговоров подтвердил, что документ о гарантиях безопасности от США "готов на 100%", но требует финального согласования.

Напомним, военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность первоначальным требованиям войны. Также россияне продолжают попытки отвлечь внимание и добиться уступок на мирных переговорах 4-5 февраля в Абу-Даби, которые совпадут с истечением срока действия нового Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) 5 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, перенос очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби с 1 на 4-5 февраля выглядит техническим лишь на первый взгляд. Формальное объяснение – встреча представителей Москвы и Вашингтона во Флориде. На самом деле речь идет не об изменении дат, а об изменении приоритетов и баланса переговорных треков.

