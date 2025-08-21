'Позиция на много месяцев': отправит ли Польша войска в Украину

На фоне переговоров о гарантиях безопасности для Украины и, соответственно, развертывания в нашей стране иностранных военных, позиция Варшавы остается неизменной – польских солдат не будут отправлять в Украину. Во-первых, это желание самих поляков, а во-вторых, в составе Североатлантического Альянса Польша имеет другую важную задачу.

Это подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что такая "позиция правительства сохраняется не только в течение недели, но и в течение многих месяцев".

Позиция Польши как страны НАТО

"Мы не будем посылать польские войска в Украину. Польша имеет другие задачи, в частности защита восточного фланга НАТО", – заявил поляк и добавил, эту позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все население Польши.

Владислав Косиняк-Камыш уточнил: хотя Польша не будет посылать свои войска в Украину, это не означает, что она не участвует в "Коалиции желающих". Но и в этой коалиции у Польши "другие задачи".

"У нас также другие задачи, которые нужно выполнить, и сейчас это касается отношений с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", – подчеркнул он.

Среди таких задач польский министр отметил защиту польско-белорусской границы, где "5000-6000 солдат постоянно занимаются безопасностью", а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии в Украине".

"В этом процессе десятки, сотни, даже тысячи польских солдат будут привлечены на польской территории для охраны войск союзников, размещенных в Польше, или, как вариант, для охраны войск союзников, размещенных в Украине", – пояснил он.

Коалиция желающих

Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что неоднократно разговаривал с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании о роли Польши как "государства, обеспечивающего потенциальную союзническую миссию в Украине". Он сказал, что командующие французской и британской армий, "которые определяют философию коалиции, хорошо понимают роль Польши".

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше, как раз в рамках "Коалиции желающих", будут развернуты две системы противовоздушной обороны Patriot – для защиты польского логистического центра доставки военной техники в Украину. Вместе с указанной техникой на защиту польского хаба будут отправлены триста голландских солдат.

Что предшествовало

"Коалиция желающих" была создана еще в марте, по инициативе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который таким образом поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона. Сейчас в коалицию входят 33 страны.

Однако из них разворачивать свои военные контингенты в Украине готовы лишь несколько. В первую очередь это Великобритания, Франция и Германия.

