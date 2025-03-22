Продлится три дня: Стармер анонсировал встречу "коалиции желающих" для планирования миротворческой миссии в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал заседание "коалиции желающих" – стран, которые готовы помочь Украине с гарантиями безопасности после возможного соглашения с Россией о прекращении боевых действий. Саммит состоится в Лондоне на следующей неделе и продлится три дня.

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Об этом пишет Politico. Отмечается, что представители "коалиции желающих" снова встретятся в штаб-квартире в Нортвуде, где 20 марта уже встречались военные руководители этих же стран, и провели предварительные переговоры о том, как мобилизоваться в случае прекращения огня в Украине.

Глава британского правительства заявил, что встреча европейских военных представителей "еще больше подчеркнула важность того, чтобы коалиция имела необходимые планы на случай любой непредсказуемой ситуации".

Стармер также поделился подробностями о новых рабочих группах по планированию "миротворческой миссии" в Украине, охватывающих сухопутные, морские, воздушные вопросы и вопросы восстановления и реконструкции.

Как пишут журналисты, Великобритания вместе с Францией возглавляют усилия трех десятков государств по планированию развертывания контингента, который следил бы за потенциальным прекращением огня в Украине.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон накануне также анонсировал следующий саммит "коалиции желающих". Однако он заявил, что встреча состоится 27 марта в Париже при участии Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Макрон активно изучает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину для защиты предполагаемого мирного соглашения. Он хочет, чтобы миссия осуществлялась под руководством ООН.

Также президент Франции говорил, что если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами и только в нескольких определенных точках. Такие точки он назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми значительными поставщиками европейского миротворческого контингента. Хотя на самом деле Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска для Украины.

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