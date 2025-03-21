Следующая встреча коалиции европейских миротворцев состоится с участием Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал следующий саммит "коалиции желающих" – то есть стран, готовых к размещению в Украине своих военных в качестве миротворцев. Встреча состоится в следующий четверг, 27 марта, в Париже, с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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Анонс французский лидер провел после заседания Европейского Совета в Брюсселе. Эммануэль Макрон также сообщил, что ЕвроСовет "поддержал американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня".

Президент Франции не уточнил, приглашали ли украинского лидера на саммит коалиции, лишь объявил, что в следующий четверг в Париже состоится отмеченная встреча "с участием Зеленского".

Это будет первая встреча коалиции с участием высшего военно-политического руководства Украины.

Эммануэль Макрон добавил, что считает нежелание страны-агрессора согласиться на предложение о 30-дневном прекращении огня временным.

"В этом отношении частичный, очень неутешительный ответ России, я надеюсь, является лишь временным отказом. Однако этот ответ свидетельствует о том, что Россия на данном этапе искренне не хочет этого мира", – отметил он.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами, и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы Макрон назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми значительными поставщиками европейского миротворческого контингента. Хотя на самом деле премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты во время переговоров с Россией в Саудовской Аравии организуют косвенные переговоры Москвы с Украиной. Будет задействована так называемая "челночная дипломатия", а стороны встречаться друг с другом не будут.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявлял, что встреча между представителями США и России состоится в воскресенье, 23-го числа. Однако в Кремле позже заявили, что дата перенесена на понедельник, 24 марта.

Президент Владимир Зеленский также анонсировал новую встречу команд Украины и США на 24 марта в Саудовской Аравии.

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