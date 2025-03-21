'Переходим к военному планированию': Стармер заявил, что Путин нарушит любое соглашение, если Украина не будет защищена

Глава британского правительства Кир Стармер убежден, что российский диктатор Путин нарушит любое потенциальное мирное соглашение по урегулированию войны в Украине, если государство не будет защищено. Договоренность может быть продолжительной, только если будут приняты меры безопасности.

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Об этом премьер-министр Британии сказал 20 марта после совещания с военными руководителями стран "коалиции желающих", изъявивших желание поддерживать Украину. Его заявление процитировало BBC.

По словам Стармера, только договоренности о гарантиях безопасности для Украины от партнеров дадут понять России, что, если она нарушит любое соглашение, это будет иметь "серьезные последствия".

Премьер сказал, что Британия и ее союзники переходят от "политического импульса" к "военному планированию", которое, по его словам, нужно сделать, прежде чем будет заключено соглашение.

"Жизненно важно, чтобы мы делали эту работу, потому что мы знаем одно наверняка, что соглашение, за которым ничего не стоит, – это то, что Путин нарушит. Мы это знаем, потому что это было раньше. Я совершенно четко понимаю, что это произойдет снова", – сказал Стармер.

В объединенном штабе в Нортвуде (районе Лондона) состоялось закрытое совещание руководителей военных ведомств 20 стран, на котором обсуждались предложения по размещению войск в Украине для обеспечения безопасности в рамках любого мирного соглашения с РФ.

Стармер сказал журналистам, что переговоры в Лондоне были сосредоточены на том, как "сохранить небо, моря и границы Украины в безопасности". В то же время глава правительства возразил, что британские войска могут быть передислоцированы из других стран, таких как Эстония, в Украину.

"Нет отказа от наших обязательств перед другими странами", – заметил он.

По сообщению Daily Telegraph, одним из обсуждавшихся во время встречи предложений была отправка в Украину британских самолетов Typhoon для обеспечения воздушного прикрытия войск.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Британии Дэвид Лемми заявил, что Путин не имеет права вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено соглашение о прекращении войны. Вожак Кремля должен принять безусловное прекращение огня, нравится это ему или нет.

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