Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН: в The Telegraph раскрыли подробности

Президент Франции Эмманюэль Макрон активно изучает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину для защиты предполагаемого мирного соглашения. Он хочет, чтобы миссия осуществлялась под руководством Организации Объединенных Наций.

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Об этом сообщает The Telegraph. Газета называет введение миротворцев под эгидой этой международной организации альтернативой предварительному плану, который Париж разрабатывал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По информации издания, на заседании Европейского совета 20 марта лидер Франции поднял тему привлечения ООН с ее генеральным секретарем Антониу Гутеррешем.

Отмечается, что введение любых миротворческих сил ООН потребует одобрения Совета безопасности. Но учитывая, что и Россия, и, вероятно, США, против этого, аналитикам эти "перспективы кажутся незначительными".

The Telegraph пишет, что на этой неделе Макрон столкнулся с призывами политика левых взглядов Жана-Люка Меланшона. Он советовал направить "голубые шлемы" для защиты атомных электростанций в Украине, если условием мира будет отказ от войск НАТО.

В Москве уже заявили, что любые войска НАТО, учитывая британских и французских солдат, будут "неприемлемыми" для нее. Но Макрон ответил, что это будет зависеть от "суверенного государства Украина", а не от оккупировавшей ее территорию России.

Кроме этого, в начале месяца глава группы "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен назвала командировку французских войск в Украину "безумием". По ее мнению, "единственным возможным вариантом, который можно представить себе, будет участие в рамках мандата голубых шлемов".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал следующий саммит "коалиции желающих" – стран, готовых к размещению в Украине своих военных в качестве миротворцев. Встреча состоится 27 марта в Париже при участии украинского лидера Владимира Зеленского.

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