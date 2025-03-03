'Призываем США выполнить свои будапештские гарантии в отношении Украины': Валенса и польские диссиденты написали открытое письмо Трампу

Бывший президент Польши Лех Валенса вместе с бывшими политзаключенными времен "Солидарности" написали совместное письмо президенту США Дональду Трампу в поддержку Украины. Они назвали отвратительным разговор в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским. Авторы письма подчеркнули, что возмутительно и недостойно требовать от Киева уважения и благодарности США за военную помощь после того, как Соединенные Штаты заставили Украину отдать ядерное оружие, пообещав защищать его территориальную целостность и не выполнив своих обещаний.

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Соответствующее письмо Валенса обнародовал в Facebook. Он вместе с диссидентами призвал США выполнить свои будапештские гарантии по Украине.

Лех Валенса также обнародовал фото, где он вместе с Дональдом Трампом в костюмах – так, как это нравится лидеру США.

"Вот такой текст мы подписали, Ваше преосвященство господин Президент", – прокомментировал фото Валенса.

В своем обращении бывшие президент и политзаключенные Польши отметили, что благодарность принадлежит украинским солдатам, ценой своей жизни защищающим ценности свободного мира.

"Мы с ужасом и возмущением пересматривали репортаж о вашем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ваши ожидания относительно проявлений уважения и благодарности за материальную помощь, оказанную Соединенными Штатами Украине, которая борется с Россией, считаем оскорбительными. Мы не понимаем, как лидер страны, являющейся символом свободного мира, может этого не видеть", – обратились Валенса и бывшие польские политзаключенные к Трампу.

Подписавшие сравнили атмосферу разговора Трампа с Зеленским в Овальном кабинете с той, которую они помнят из допросов Службой безопасности и из залов судебных заседаний в коммунистических судах.

"Прокуроры и судьи по заказу всесильной коммунистической политической полиции также объяснили нам, что они имеют в руках все карты, а у нас ни одной. Они требовали от нас прекратить деятельность, утверждая, что из-за нас страдают тысячи невинных людей",– пишет Валенса.

Он добавил, что диссидентов лишили свободы, поскольку они не проявили признательности тогдашним властям, а сегодня Трамп в Белом доме относился аналогично к Зеленскому.

"История XX века показывает, что всякий раз, когда Соединенные Штаты пытались дистанцироваться от демократических ценностей и своих европейских союзников, это становилось угрозой для них самих", – отметил Валенса.

Он акцентировал, что это поняли бывшие американские лидеры – Вудро Вильсон, принявший решение о вступлении США в Первую мировую войну, и Франклин Рузвельт, вступив в антигитлеровскую коалицию со странами Европы. А также напомнил о роли Рональда Рейгана.

"Мы помним, что без президента Рональда Рейгана и финансовой поддержки Соединенных Штатов было бы невозможно довести до распада империю Советского Союза. Президент Рейган осознавал, что в советской России и порабощенных ее странах страдают миллионы людей, в том числе тысячи политзаключенных, которые платили свободой за защиту демократических ценностей. Его величие было в том, что он без колебаний назвал СССР "Империей зла" и решительно вступил с ним в борьбу", – говорится в письме.

Подписанты пристыдили Трампа за требование от Украины материальной выгоды за помощь.

"Господин президент, материальная помощь – военная и финансовая – не может быть эквивалентом крови, пролитой за независимость и свободу Украины, Европы и всего свободного мира. Человеческая жизнь бесценна, ее невозможно оценить деньгами. Благодарность принадлежит тем, кто приносит жертву своей кровью и свободой. Для нас, людей "Солидарности", бывших политзаключенных коммунистического режима, что служил советской России, это очевидно", – подчеркнули диссиденты.

Лех Валенса вместе с бывшими политзаключенными призвали США и Британию выполнить свои гарантии, предоставленные Будапештским меморандумом.

"Мы призываем Соединенные Штаты выполнить свои гарантии, которые они предоставили вместе с Великобританией в Будапештском меморандуме 1994 года. В этом документе содержится четкое обязательство защищать территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ее ядерного арсенала", – подчеркнули подписанты.

Валенса и экс-политзаключенные Польши подчеркнули, что указанные гарантии безусловны и в них "нет ни слова о том, чтобы рассматривать такую помощь как экономическую торговлю".

Как сообщал OBOZ.UA:

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. Основной целью визита было подписание соглашения о полезных ископаемых. Также президент Украины планировал провести выступление в Институте Хадсона.

Однако на публичной части встречи произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позже Зеленский и Трамп провели разговор за закрытыми дверями, но он длился недолго.

После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось. Также отменили совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа.

После этого Трамп заявил, что Зеленский "оскорбил" Соединенные Штаты и "не готов к миру". Со своей стороны, Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором заявил, что Украине нужен справедливый и продолжительный мир.

Лидеры стран мира, а также американские политики отреагировали на события в Белом доме. Они выразили поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

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