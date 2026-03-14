'Президент высказался очень ясно': Вэнс заявил, что Трамп хочет вернуться к торговле с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы хочет завершения войны РФ против Украины и возобновления торговли с россиянами. По крайней мере, так утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Такое утверждение Вэнс сделал во время предвыборного митинга в Северной Каролине. Он также отметил, что по его мнению "это правильная идея".

Президент высказался ясно

"Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент Соединенных Штатов высказался очень ясно. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я в восторге от этого. Возможно, я предвзят, но по моему убеждению, это правильная идея", – в частности, сказал Вэнс.

Также вице-президент обвинил бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера (этот демократ в Северной Каролине является оппонентом республиканцу Майклу Уотли на выборах в Сенат) в чрезмерном увлечении украинцами.

"Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украине. Однако единственной украинкой, на которую Рой Купер не обращал внимания, была эта невинная девушка Ирина, которой перерезал горло человек, который вообще не должен был быть на улицах этой страны", – отметил он.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп также почему-то в убийстве украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте обвиняет Демократическую партию. Вэнс в данном случае не оригинален – именно Трамп первый использовал эту трагедию как аргумент против оппонентов и призвал избирателей поддержать республиканцев.

А вот в своем отношении к Трампу Вэнс оригинален – по крайней мере, теперь. Десять лет назад Вэнс был яростным критиком нынешнего (и тогдашнего) президента, публично называл его "идиотом", а в частных разговорах сравнивал с Адольфом Гитлером (и это – только цензурные сравнения).

Как сообщал OBOZ.UA, удивил последними заявлениями и сам Трамп. Он, по его собственным словам, почему-то перестал интересоваться возможностью получить Нобелевскую премию.

