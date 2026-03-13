Трамп внезапно потерял интерес к Нобелевской премии мира: что стало причиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не интересуется возможностью получить Нобелевскую премию мира. Это произошло на фоне скандала вокруг удара американской ракетой по школе в Иране во время военной операции.

Об этом пишет Washington Examiner. Издание пообщалось с Трампом по телефону, и он заявил, что больше не хочет говорить о получении Нобелевской премии.

Трамп сказал, что "не имеет представления", поможет ли военная операция в Иране "Эпическая ярость" приблизиться к получению престижной награды, добавив, что больше не говорит о Нобелевской премии.

"Я не знаю. Меня это не интересует", – сказал он журналистам.

Когда его спросили, поднималась ли эта тема во время переговоров с иностранными лидерами после начала нового конфликта на Ближнем Востоке, Трамп ответил: "Нет, я не говорю о Нобелевской премии".

Такое заявление президента США прозвучало на фоне расследования удара крылатой ракетой Tomahawk по начальной школе в иранском городе Минаб. Инцидент произошел 28 февраля — в первый день войны — и, по данным местных властей, унес жизни около 175 школьниц.

Американские власти проводят проверку обстоятельств атаки. Трамп заявил, что примет результаты расследования, однако в то же время предположил, что Иран мог сам быть причастен к удару.

По его словам, Тегеран, возможно, нашел способ получить ракеты Tomahawk, несмотря на то, что только три страны, кроме США – Австралия, Великобритания и Япония – имеют их в своих арсеналах.

Впрочем, по информации The New York Times, предварительные результаты расследования Пентагона свидетельствуют, что удар по школе, вероятно, нанесли именно американские военные.

Эпопея с Нобелевской премией Трампа

В 2025 году президент США Дональд Трамп активно лоббировал свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Однако награду получила Мария Корина Мачадо – продемократическая активистка из Венесуэлы.

В Белом доме обиделись, что Нобелевский комитет не дал премию Дональду Трампу. Представитель президента США заявил, что Трамп заслуживал награды за мирные инициативы, в частности за соглашение о прекращении огня в Газе.

Сам же Трамп не переставал жаловаться на то, что не получил премию мира, на которую, по его убеждению, он вполне заслуживает. Он обвинил Норвегию в том, что его "выдающиеся достижения" не оценили члены Нобелевского комитета.

Во время пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации, Трамп снова публично пожаловался на отсутствие Нобелевской премии мира. Он в очередной раз заявил, что якобы остановил несколько войн и спас миллионы людей.

15 января в Вашингтоне состоялась первая личная встреча Марии Корины Мачадо с Дональдом Трампом. Политик отдала главе Белого дома свою медаль Нобелевской премии мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года президент США наконец получил долгожданную премию мира, но не Нобелевскую. Главе Белого дома вручили "премию мира ФИФА – Футбол объединяет мир".

