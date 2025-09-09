'Такого никогда бы не произошло...': Трамп обвинил в убийстве украинки в Шарлотте демократическую партию США

Президент США Дональд Трамп обвинил демократическую партию в убийстве украинки в Шарлотте и прибегнул к политической агитации. Американский президент использовал трагедию как аргумент против оппонентов и призвал избирателей поддержать республиканцев.

Трамп в своей соцсети Truth Social прокомментировал убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Он заявил, что демократическая партия США якобы ответственна за то, что подозреваемого преступника ранее освободили из-под стражи.

Как написал Трамп, нападавший был "карьерным преступником", которого правоохранители арестовывали 14 раз, но каждый раз отпускали под так называемый "безналичный залог". Политик назвал это прямым следствием политики демократов.

"Я видел ужасное видео о красивой молодой украинской беженке, которая приехала в Америку, чтобы убежать от жестокой войны в Украине, и невинно ехала в метро в Шарлотте, штат Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неадекватный сумасшедший. Преступник был хорошо известным карьерным преступником, которого ранее арестовывали и освобождали под безналичный залог в январе, в общей сложности 14 РАЗ. Что, черт возьми, он делал в поезде и ходил по улицам? Преступников вроде него нужно ЗАКРЫВАТЬ", - подчеркнул президент США.

Призывы к избирателям

В своей заметке Трамп подчеркнул, что такого не произошло бы, если бы у власти были республиканцы. Он призвал жителей Северной Каролины поддержать кандидата от партии Майкла Уотли на выборах в Сенат США. По словам Трампа, именно республиканцы могут гарантировать закон и порядок.

"Кровь этой невинной женщины буквально видна, как капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и "претендента на сенатора" Роя Купера. Северная Каролина и каждый штат нуждаются в ЗАКОНЕ И ПРАВИЛЕ, и только республиканцы обеспечат это! Кроме того, где возмущение от основных СМИ по поводу этой ужасной трагедии? ГОЛОСУЙТЕ ЗА МАЙКЛА ВАТЛИ НА ПОЧТУ СЕНАТОРА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ОН НЕ ДОЗВОЛИТ, ЧТОБ ЭТО ПОВТОРЯЛОСЬ!" - написал Трамп.

Что предшествовало

Об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой стало известно 22 августа, когда ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на трамвайной станции.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего Декарлоса Брауна. В полиции сообщили, что его доставили в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни, однако не уточнили обстоятельств его ранения. По данным следствия, после выписки Брауну объявят подозрение и арестуют.

Пока неизвестно, была ли потерпевшая Заруцкая знакома с нападавшим и какие мотивы побудили его совершить атаку с ножом. В то же время распространяется информация, что этот человек уже неоднократно имел проблемы с законом.

Согласно судебным протоколам, Брауна неоднократно арестовывали с 2011 года. Среди обвинений были кража, ограбление с применением опасного оружия и распространение угроз. Однако, почти все обвинения были сняты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии произошла трагедия с 63-летней украинкой Татьяной Кучеренко. Женщина ехала на электросамокате вдоль дороги, но по неизвестным причинам упала и умерла. Полиция ведет расследование.

