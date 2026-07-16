Премьер-министр Великобритании Стармер прибыл в Киев с последним визитом: какие встречи запланированы

16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев в последнюю неделю своего пребывания в должности. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить достигнутый прогресс в обеспечении Украины необходимым вооружением, а также дальнейшую военную помощь Украине.

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Британский премьер подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании даже после своей отставки. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Что известно

Кир Стармер прибыл в Киев за несколько дней до своей отставки с поста премьер-министра, на котором он находился два года. У него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, на которой он подведет итоги своей работы по поддержке Великобританией Украины в борьбе против военной агрессии России. Также политики обсудят, как основы, заложенные при правительстве Стармера, в том числе создание "Коалиции желающих", проложат путь к прочному миру.

"Когда я стал премьер-министром, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину в данный момент, а помогать строить основы её долгосрочной безопасности и успеха. Именно поэтому мы ставим Великобританию в центр более сильной Европы – инвестируя больше средств в оборону, прокладывая путь в технологиях ведения войны будущего и делая все возможное, чтобы Украина заняла как можно более сильную позицию", – отметил Стармер.

В ходе визита Кир Стармер подведет итоги с Владимиром Зеленским о достигнутом прогрессе в оказании военной помощи Украине, а также обсудит, на чем союзникам следует сосредоточиться, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Он заверит украинскую сторону в неизменной поддержке Украины со стороны Великобритании, которая будет продолжаться и после окончания его пребывания на посту премьер-министра.

"Я очень горжусь вкладом Великобритании. Эта работа будет продолжаться, и наша непоколебимая поддержка Украины всегда будет продолжаться. Не только ради них и ради европейской безопасности, но и ради семей в Великобритании, которые ощутили на себе последствия этой войны из-за роста цен", – сказал премьер-министр Великобритании.

Зеленский и Стармер почтили память погибших украинских воинов

В рамках визита Кира Стармера британский премьер и президент Украины Владимир Зеленский почтили память украинских воинов, погибших в борьбе с российским агрессором за независимость Украины. Они прошли вдоль Стены памяти возле Михайловского собора и отдали дань уважения павшим защитникам и защитницам Украины.

"Благодарю Кира и Великобританию за неизменное уважение к нашим воинам, ко всем, кто отдал самое дорогое ради защиты Украины и всей Европы", – написал президент.

Он добавил, что важно всегда помнить о подвиге всех наших людей, защищавших Украину. И выразил благодарность каждому и каждой, кто защищал Украину от российской агрессии.

Помощь Великобритании во время пребывания Кира Стармера на посту премьер-министра

Кир Стармер является соучредителем и руководителем Коалиции желающих, в которую входят 34 страны, готовые поддерживать мир с помощью надежных гарантий безопасности.

Подтвердили военную поддержку Украины в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год на необходимый срок, а также предоставили более 250 000 беспилотников, около 8 000 ракет и более 350 000 артиллерийских снарядов.

Вместе с Германией приняла от США руководство Контактной группой по вопросам обороны Украины, координируя военную помощь международного сообщества для Украины и обеспечивая более 85 миллиардов долларов финансирования с начала 2025 года.

Создал процветающую индустрию производства дронов в Великобритании и разработал долгосрочные соглашения об обмене технологиями и интеллектуальной собственностью с Украиной

Сократил средства России на вторжение, введя санкции против более 1400 лиц, организаций и судов, включая около 600 нефтяных танкеров теневого флота, работающих в составе российского теневого флота.

Великобритания стала первой страной G7, введшей санкции против всех четырёх российских нефтяных гигантов ("Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз"), на долю которых приходится примерно 80 % добычи нефти в России.

Подписано 100-летнее партнерство с Украиной, охватывающее такие сферы, как оборона, безопасность, торговля, энергетика, юстиция, наука и культура.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чтопремьер-министр Великобритании определился со своим политическим будущим после завершения пребывания в должности. Согласно официальной позиции его команды, он не планирует покидать парламент после отставки с поста премьера.

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