«Это конец моего пути»: Стармер определился с тем, чем будет заниматься после отставки

Премьер-министр Великобритании определился со своим политическим будущим после завершения пребывания в должности. Согласно официальной позиции его команды, он не планирует покидать парламент после отставки с поста премьера.

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В Лондоне это решение уже стало предметом обсуждения относительно его дальнейшей роли в политической жизни страны. Об этом сообщает Sky News.

Речь идет о Кире Стармере, который после завершения работы на посту премьер-министра Великобритании останется депутатом парламента.

Ранее в СМИ появлялись предположения, что он может уйти из парламента сразу после отставки. В таком случае это могло бы привести к досрочным выборам в его избирательном округе в центральном Лондоне, как это иногда делали другие бывшие британские премьеры.

Однако официальный представитель Даунинг-стрит опроверг эти сценарии и подтвердил, что Стармер продолжит работу в качестве члена парламента.

Во время последнего заседания кабинета министров он отметил, что этот этап является для него "завершением пути", однако подчеркнул, что это не означает завершение политической работы команды.

Также в его окружении подчеркнули, что Стармер хочет, чтобы следующее лейбористское правительство смогло реализовать свои планы и "достичь успеха" в дальнейшем управлении страной.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что сложил полномочия лидера Лейбористской партии Великобритании. В своей речи он подчеркнул, что, возглавляя партию и правительство, руководствовался прежде всего интересами страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по поводу оборонных расходов. Причина отставки — действующий финансовый план, который не обеспечивает армию необходимыми ресурсами в условиях роста угроз со стороны России и обострения международной ситуации в сфере безопасности. В свою очередь премьер страны Кир Стармер назначил нового министра обороны — Дэна Джарвиса из Министерства внутренних дел.

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