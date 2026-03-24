Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН отверг обвинения России относительно якобы атак Украины по гражданскому населению. Он подчеркнул, что эти заявления не имеют подтверждения со стороны ООН и противоречат установленным фактам.

Заявление дипломата состоялось во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

Заявления постоянного представителя РФ Василия Небензя о страданиях гражданских в РФ создают искаженную картину реальности. Мельник отметил, что из таких выступлений может сложиться впечатление, будто именно Украина начала войну против России.

Украинский дипломат метко вспомнил британского писателя Джорджа Оруэлла, отметив, что тот "переворачивается в гробу" от подобных заявлений.

Информация о якобы жертвах среди российского населения не была подтверждена. Ведь заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло не привела соответствующих доказательств.

Андрей Мельник в обращении к российской делегации заявил:

"Перестаньте ныть и врать". После этого он добавил на английском: "Да убирайтесь вон из Украины".

Небензя во время заседания утверждал, что с начала полномасштабной войны в 2022 году от действий Вооруженных сил Украины якобы пострадали десятки тысяч мирных жителей в России. В частности, он заявил о повреждении социальной инфраструктуры в Белгородской области.

Напоминаем, что Василий Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами до тех пор, пока Украина "не согласится на реалистичные условия переговоров".

Як повідомляв OBOZ.UA, постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности в Нью-Йорке резко ответил российской делегации на заявления о якобы отсутствии перспектив дипломатии и ожидания украинской капитуляции.

