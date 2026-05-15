Украина в финале Евровидения 2026! Каким был номер LELÉKA и что за важный жест она показала после выступления

Украина попала в финал Евровидения 2026, где нашу страну представила певица LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym. Результат зависел от голосования жюри и зрителей.

О результате стало известно во время прямого эфира песенного соревнования. 14 мая состоялся второй полуфинал Евровидения 2026, в котором выступала Украина. Именно в этот вечер определились последние участники грандфинала конкурса. Сам финал запланирован на субботу, 16 мая.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2026.

Во втором полуфинале за выход в финал соревновались представители 15 стран, и каждый номер оценивался путем комбинированного голосования профессионального жюри и телезрителей, которое не проводилось уже несколько лет.

Как выступила Украина

Постановка Украины начиналась в почти полной темноте. LELÉKA появилась на сцене и прошла по белой дорожке к бандуристу Ярославу Джусю. Освещение номера постепенно менялось – от темных тонов до огненно-оранжевых и голубых оттенков, которые подчеркивали драматичность композиции.

В середине выступления на сцене появились большие тканевые шторы, которые впоследствии упали во время кульминационного момента песни. Во втором куплете сцену дополнили световые эффекты и визуальные волны на полу, а прожекторы били с разных сторон арены.

Самым напряженным моментом стала финальная протяжная нота, вокруг которой активно шли обсуждения еще до полуфинала. В этот момент сверху опустились еще четыре шторы, после чего сцена вспыхнула оранжевым светом.

После выступления зал взорвался аплодисментами и одобрительными криками. Зрители активно поддерживали украинскую представительницу. И хотя певица после окончания выступления ничего не сказала, однако показала "Тризуб Независимости", которым украинцы приветствовали Независимость в 1991 году.

