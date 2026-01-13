Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выдал новую порцию пропаганды и угроз. В частности, он заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами до тех пор, пока Украина "не согласится на реалистичные условия переговоров".

Об этом дипломат страны-агрессора сказал на заседании Совбеза ООН в понедельник, 12 января. Он пригрозил, что условия для переговоров для Киева "с каждым днем будут ухудшаться", и перешел к обвинениям Украины.

"Зеленский фактически обнуляет предложения США по урегулированию, выдвигая нереальные условия. Россия будет решать проблемы военными методами, пока Зеленский не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров", – заявил Небензя.

После этого он снова попытался отрицать очевидное, выдав, что слова о прицельных нападениях России на мирные объекты "не подтверждаются ничем, никакими фактами и свидетельствами".

В лучших традициях российской пропаганды представитель Москвы соврал, что это Киев якобы бьет по гражданским объектам. Небензя также набросился на генсека ООН Антониу Гутерреша и его пресс-секретаря, заявив, что у них "избирательная слепота и они уходят от четкой квалификации действий ВСУ".

Он раскритиковал и лидеров Запада, которые "никогда не замечали и не замечают бревна в собственном глазу и страдают политическим дальтонизмом".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны. Количество жертв росло каждый раз, когда администрация президента США пыталась продвинуть мирные переговоры.

