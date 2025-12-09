'Дырку от бублика вы получите, а не Украину': Мельник на заседании Совбеза ООН поставил Россию на место. Видео

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности в Нью-Йорке резко ответил российской делегации на заявления о якобы отсутствии перспектив дипломатии и ожидания украинской капитуляции. Его выступление прозвучало после слов постпреда РФ Василия Небензи, который настаивал, что Москва все равно достигнет своих целей и якобы предпочитает "дипломатический" путь.

Видео дня

Информацию обнародовали во время открытого заседания Совбеза ООН, где представители Украины и России выразили свои позиции относительно войны. В речи Небензя заявил: "Сегодня никто не сомневается, что Россия достигнет целей своей специальной военной операции... Единственный вопрос – сделаем ли мы это военным путем или дипломатическим?".

А видео с ответом Андрея Мельника обнародовали дипломатические источники.

Резкие формулировки Мельника

В ответ на требования России Мельник прямо заявил, что территориальная целостность Украины не является предметом торга и не продается. Он сравнил поведение российских дипломатов с торговлей на базаре, добавив, что "мы не на рождественской ярмарке". Далее он процитировал известный русский фразеологизм, обратившись к Небензи:

"Наша территория и наш суверенитет – не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на Черкизовском рынке. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие и мой ответ ей таков: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"".

Эта фраза резко изменила атмосферу – возможно, даже сильнее, чем кто-то ожидал. Мельник также отметил, что россияне пытаются навязать идею о капитуляции, но украинское государство на это не пойдет ни при каких условиях.

Призыв к вторичным санкциям

В своей речи Мельник отдельно обратил внимание на государства, которые продолжают финансировать российскую военную машину. Он призвал ввести массовые вторичные санкции против всех стран, способствующих обходу уже существующих ограничений. По его словам, прекращение потоков "грязных денег", которые поступают в Москву, может существенно изменить ход войны.

"Как только этот поток начнет исчезать, Путин будет первым, кто будет стремиться к прекращению огня", – подчеркнул дипломат. Звучало это довольно уверенно, хотя Мельник и отметил, что ситуация остается сложной и зависит от решений, которые будут принимать партнеры Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, представитель Франции при ООН Жером Боннафонт во вторник, 9 декабря, на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке заявил о необходимости продолжать переговоры по прекращению российской войны против Украины с четким учетом интересов Киева и европейских партнеров. Дипломат подчеркнул, что процесс поиска мира должен оставаться справедливым и не может предусматривать уступок, которые подрывают украинский суверенитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.