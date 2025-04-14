'Прекращение огня должно начаться немедленно': Стубб назвал единственный способ заставить Путина вести переговоры о завершении войны

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с заявлением в ответ на произошедший 13 апреля ракетный удар российских оккупационных войск по Сумам, который забрал жизни 34 человек. Он подчеркнул, что единственным действенным способом заставить Москву сесть за стол переговоров является усиление против нее санкций.

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В своем сообщении в социальной сети X Стубб отметил необходимость более жестких экономических ограничений против России. Политик призвал заставить Кремль сесть за стол переговоров с серьезными намерениями.

"Россия продолжает свою варварскую захватническую войну. Сегодня снова убийство невинных мирных жителей Сум. Россия демонстрирует, что не уважает ни международное право, ни гуманитарное право. Мы должны закончить эту войну", – написал он.

Президент Финляндии также подчеркнул, что войну следует как можно быстрее остановить, а для этого нужно добиться немедленного прекращения огня.

"Безусловное прекращение огня должно начаться немедленно. Чтобы вынудить его серьезно взять на себя обязательство вести переговоры, санкции против России нужно еще больше усилить", – говорится в сообщении.

Ранее Стубб уже отмечал, что лучшим способом остановить войну РФ против Украины является максимальное усиление давления на Москву. По его словам, предложенный в Сенате США пакет санкций является шагом к справедливому и устойчивому миру.

Кроме того, он отмечал, что единственным политическим лидером, который может являться посредником между Украиной и Россией в переговорах о прекращении войны, является президент США Дональд Трамп. Потому что он единственный, кого боится российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди гражданских стало еще больше.

– В результате удара РФ баллистики погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

– Мировые лидеры решительно осудили атаку российских войск на Сумы. Британский премьер Кир Стармер призвал Путина прекратить огонь без всяких условий.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия РФ сознательным террором против мирного населения. Он обратился к партнерам из США, Европы и международных организаций с просьбой немедленно усилить защиту украинского неба и давление на затягивающую эту войну Россию.

– В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия обязательно ответит за каждого украинца. Военные пообещали жестко отплатить, ведь у российских военных преступлений нет срока давности.

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