Единственным политическим лидером, который может быть посредником между Украиной и Россией в переговорах о прекращении войны, является президент США Дональд Трамп. Потому что он единственный, кого боится российский диктатор Владимир Путин.

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Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Sky News. Он поделился своими впечатлениями о разговоре с Трампом после игры с президентом США в гольф.

"Я понял, что Дональд Трамп – единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что он единственный, кого боится Путин", – сказал политик.

Стубб также сказал, что считает Трампа неплохим переговорщиком, но он должен быть осторожным по отношению к российскому диктатору, которому нельзя доверять.

"Я считаю, что президент США неплохой переговорщик. Он пытается найти баланс, правильный баланс. Но я был бы очень осторожен. И мой ответ Трампу на вопрос, можно ли доверять Путину – я сказал, что нет, нельзя", – отметил президент Финляндии.

Однако Александр Стубб не стал раскрывать, что ему ответил Дональд Трамп.

"Я оставлю этот ответ на поле для гольфа", – дипломатически сказал политик.

Президент Финляндии напомнил, что во время встречи с Трампом он предложил установить дедлайн для России до 20 апреля.

"Сейчас нужен дедлайн. Я считаю, что это должно быть 20 апреля. Это будет трехмесячное пребывание Трампа в должности, и тоже у нас будет Пасха. Даже в России", – объяснил свою позицию Стубб.

Он считает, что этот дедлайн должен быть подкреплен "очень толстой палкой" антироссийских санкций.

"Я думаю, нам понадобится колоссальный пакет санкций. Если Путин не согласится поддержать прекращение огня, следует применить эти санкции. Это хорошая комбинация", – считает президент Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта президент Финляндии Александер Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Они обсудили двусторонние отношения и актуальные вопросы внешней политики, в частности Украину.

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