'Это амбициозно': Стубб назвал лучший способ остановить российскую агрессию против Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лучшим способом остановить войну РФ против Украины является максимальное усиление давления на Москву. По его словам, предложенный в Сенате США пакет санкций является шагом к справедливому и устойчивому миру.

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Соответствующее заявление Стубб обнародовал в среду, 2 апреля, на официальной странице в соцсети X. В частности, он приветствовал двухпартийный пакет санкций, предложенный сенаторами республиканец Линдси Грэм и демократом Ричардом Блументалем.

"Лучший способ остановить захватническую войну России – максимально усилить давление на Москву. Я приветствую двухпартийный пакет санкций, предложенный в Сенате США. Это амбициозно", – написал президент Финляндии.

Александр Стубб добавил, что этот пакет в сочетании с четким сроком безусловного прекращения огня является шагом к справедливому и устойчивому миру.

"Без максимального давления Россия продолжит свою тактику промедления, и война будет продолжаться в обозримом будущем", – предостерег он.