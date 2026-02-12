'Позиция Путина': Песков заявил, что встреча главы Кремля с Зеленским может пройти только в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов встретиться с главарем Кремля Владимиром Путиным для переговоров на любой территории, кроме страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси. Однако в Кремле настаивают, что такая встреча может быть только в Москве.

Видео дня

Об этом 12 февраля сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он подчеркнул – позиция Зеленского в Кремле известна, но Москва как место встречи является принципиальным требованием Путина.

"Понимание уже есть"

"Позиция Путина, что встреча с Зеленским может пройти только в Москве, остается в силе... Это позиция Путина, она всем хорошо известна", – заявил Песков и уточнил, что позиция украинского лидера о невозможности встречи в РФ или СБ для Кремля "не является новой".

Относительно нового раунда трехсторонних переговоров Украины с РФ и США, Песков лишь выразил надежду, что это произойдет вскоре.

"Понимание уже есть (мы вас будем информировать), как мы говорили, мы рассчитываем, что второй раунд пройдет уже скоро. Точнее, это будет уже третий раунд, он состоится уже скоро", – сказал он, не уточняя ни место, ни даты этих переговоров.

Что предшествовало

Вчера в интервью Владимир Зеленский заявил, что переговоров в Москве или Беларуси не будет. Причина отказа – это то, что РФ является агрессором, и именно Москва развязала полномасштабную неспровоцированную войну. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов поддержать предложения Вашингтона и встречаться в Америке, Европе, или в нейтральных странах.

Трехсторонние переговоры в США (в штате Флорида) могут состояться уже 17 или 18 февраля, хотя пока непонятно, согласится ли Москва на эту встречу.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что последние действия РФ лучше любых слов подтверждают реальные намерения Кремля, и они разочаруют тех, кто до сих пор верит в желание россиян "завершить войну" и достичь мирного соглашения дипломатическим путем.

