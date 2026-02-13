Сильные морозы возвращаются: в Гидрометцентре предупредили украинцев о кардинальном изменении погоды

Весенняя погода в Украине, установившаяся в последние дни, вскоре вновь сменится достаточно сильными морозами. Очередное похолодание будет постепенным, однако неотвратимым. Синоптики предупреждают о морозах в отдельных регионах до -18 градусов, в то же время дают надежду на то, что это возвращение зимы будет не слишком продолжительным.

О существенных изменениях погоды, которые ждут украинцев уже в ближайшие дни, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Весна" в Украине вскоре закончится

Существенное потепление, "плюсовые" температуры, которые сейчас радуют украинцев, вскоре сменятся новой волной морозов. "Весной это называть еще нельзя, ведь в ближайшей синоптической перспективе, то есть ближайшие пять дней, у нас будут колебания. На 16-17 число снова снижение температуры, возможно, уже не такое интенсивное, как предыдущие, но все же. Поэтому пока что говорим об оттепели, о повышении температуры, но, к сожалению, не о весне", – объяснила Наталья Птуха.

В субботу, 14 февраля, в большинстве регионов Украины, кроме запада и северных областей, синоптики прогнозируют небольшие умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, ведь еще будут доминировать плюсовые температуры. Днем будет 0... +5 градусов. В то же время в ночные часы уже будут небольшие морозы, +3... -4 градуса. Зато на Закарпатье и юге Украины даже ночью будут сохраняться плюсовые температуры, +1... +6 градусов, а днем даже +4... +9 градусов, в Крыму до +13 градусов.

В воскресенье, 15 февраля, синоптики прогнозируют "выход более активного циклона с юго-запада, который повлечет в западных, Винницкой и северных областях дождь с переходом в снег. На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине может быть даже значительный снег", – предупредила Наталья Птуха. Из-за этого на дорогах образуется гололедица, ведь температуры будут колебаться в течение суток в пределах 0... -5 градусов по этим регионам. В то же время на остальной территории, то есть на большей части юго-востока, частично в центре ожидается не снег, а дождь. "Температура там существенно еще не изменятся, все же могут быть плюсовые значения".

Зима вернется с понедельника

В начале следующей недели, 16 и 17 февраля, похолодание будет уже более ощутимым. По словам синоптика, в Украине повторится сценарий, который этой зимой уже не раз проигрывался: "Проходит циклон с юго-запада, выходит через северо-восточные области Украины, далее путешествует к нашим северо-восточным соседям, а на нас начинает распространяться холодная воздушная масса из северных широт, то есть из стран Балтии, где будет образовываться антициклон – спокойное поле, преимущественно без осадков, но с холодной воздушной массой".

Из-за этих изменений в Украине ожидаются достаточно мощные ночные морозы. Так, ночью в понедельник, 17 февраля, температура в западных, северных и Винницкой области будет на уровне -8... -14 градусов. В то же время на остальной территории страны в течение суток будет несколько теплее, -1... -7 градусов. "На востоке и юго-востоке местами столбики термометров могут подняться до +5 градусов".

Во вторник, 17 февраля, в Украине установится ясная погода без осадков, но морозы усилятся. В западных, северных и Винницкой областях ночью синоптики прогнозируют -12... -18 градусов, днем -5... -11 градусов. На остальной территории страны ночью будет -4... -10 градусов, днем -1... -7 градусов. На юге ожидается морозная ночь, но днем воздух может прогреваться до +2 градусов, в Крыму до +6 градусов.

Когда будет новое потепление в Украине

Несмотря на возвращение морозов, синоптики настроены оптимистично. По словам Натальи Птухи, понедельник и вторник могут быть самыми прохладными, но со среды, 18 февраля, пока просматривается предварительная тенденция к повышению температуры.

"Скорее всего, колебания будут подобны предыдущим, может снова дойти даже до нуля или до плюсов, но будем это уточнять с приближением тех дат", – сказала синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине для всех регионов на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты, которые показывают отрицательную динамику температур в Украине и усиление морозов.

Так, в субботу, 14 февраля, на всей территории страны будет царить теплая для этого времени года погода. Морозов и существенных осадков не предвидится. Будет стоять сплошная облачность и плюсовые температуры. В большинстве регионов дневные и ночные показатели будут колебаться в пределах 0... +4 градуса. Теплее всего в этот день будет на юге страны, до +6 градусов.

В воскресенье, 15 февраля, облачность будет оставаться на всей территории Украины, однако, в ряде регионов пройдут осадки – в западной части мокрый снег с дождем, в южной – дождь. Появятся небольшие морозы. Морозы не затронут только южные и восточные регионы – там будут преобладать плюсовые значения температур.

В понедельник, 16 февраля, почти на всей территории Украины ожидается прояснение, вместе с которым придут и существенные морозы. Отрицательные температуры ожидаются везде, кроме крайнего востока, юга и Закарпатья. Самые мощные морозы до -12 градусов ожидаются ночью на северо-западе, теплее всего будет в Крыму, до +8 градусов в дневные часы.

Во вторник, 17 февраля, в Украине также будут царить морозы. Температурный минимум будет зафиксирован на Житомирщине, где ночью ожидается -17 градусов. Прохладнее всего в этот день будет на севере страны, где в ночные часы морозы будут достигать -16 градусов, в то время как на юге будут "плюсы", до +3 градусов.