На повестке дня – Донбасс: Зеленский сказал, когда состоится следующий раунд мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией. Переговоры должны состояться 17 или 18 февраля на американской территории, хотя пока непонятно, согласится ли Москва на эту встречу в США.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg. По его словам, очередной раунд мирных переговоров запланирован на вторник или среду следующей недели.

О чем будет идти речь на переговорах

Зеленский отметил, что на повестке дня стоит предложение США по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донецкой области. Однако и Украина, и страна-агрессор Россия относятся скептически к этому варианту.

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими – вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", – рассказал Зеленский в телефонном интервью.

По его словам, в ходе переговоров США должны уточнить свою позицию относительно того, кто будет контролировать эту буферную зону.

"Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять", – убежден Зеленский.

США хотят подписать все документы одновременно

Президент также сообщил, что Белый дом стремится подписать все документы одновременно.

Он отметил, что Украине нужно будет одобрить мирное соглашение или на парламентском голосовании, или на национальном референдуме.

"Пока что мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть понимание", – сказал Зеленский.

Он добавил, что недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и на том, как его будут контролировать США. Однако окончательно согласовать детали без политических решений на высшем уровне не удалось.

"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но также есть уверенность, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский планирует 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России – объявить план проведения президентских выборов и всеукраинского референдума по возможному мирному соглашению. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, подготовка к волеизъявлению уже началась. И произошло это, мол, под давлением администрации президента США Дональда Трампа, который требует провести и выборы, и референдум до середины мая.

