У тещи квартиры, у мамы машина, а у самого – скрытая декларация: OBOZ.UA выяснил, чем владеет семья главы Львовской таможни

В сентябре 2025 года бывшего сотрудника СБУ Ивана Керезваса назначили и.о. начальника Львовской таможни, где он работал с 2021-го. А уже сейчас Керезвас является одним из ключевых кандидатов на должность главы Гостаможслужбы Украины.

Впрочем, образцом добродетели потенциального главного таможенника страны вряд ли можно назвать. Хотя бы потому, что еще с 2016 года за ним тянется скандал относительно элитного имущества, которое хоть и было записано на родственника, однако пользовался им сам Керезвас.

OBOZ.UA узнал, чем сейчас владеют теща, мама, сестра, отец и жена и.о. начальника Львовской таможни, что есть у него самого и почему Керезвас скрыл свою декларацию. А еще какие схемы "прокручивали" его подчиненные и сколько на этом "зарабатывали".

Скрытая декларация таможенника

Если в открытом реестре деклараций НАПК написать "Керезвас Иван Анатольевич", то система выдаст: "Документов, соответствующих вашему запросу, не найдено". То есть деклараций главы таможни в свободном доступе нет.

Но сами декларации явно есть – ведь чиновник такого уровня не может их не подавать. Следовательно, вывод может быть только один: Керезвас скрыл свой "отчет" о доходах.

Впрочем, ничего противозаконного в этом нет. Ведь, как напоминают аналитики NGL.media, после начала полномасштабной войны Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало скрывать некоторые имущественные декларации. Объясняется это соображениями безопасности – ведь речь идет, в частности, о военнослужащих.

Вместе с тем журналистам удалось выяснить, что в целом перечень оснований для засекречивания деклараций "значительно больше и, похоже, не всегда оправдан". В частности, только за 2025 год удаленными оказались декларации депутатов сельских советов, работников сервисной службы, таможенников, судей, правоохранителей, бывших высокопоставленных чиновников и даже кандидатов на должности.

Там отметили: скрывают также декларации родственников тех, кто должен подавать такие документы. "То есть если, например, ваш муж, брат, сын или дочь служат в армии, а вы работаете судьей в мирном городе – вашу декларацию также могут скрыть", – объяснили аналитики.

В то же время подчеркивается: закрытие доступа к декларациям – не только начиная с 2022 года, но и всех, которые были поданы ранее, – происходит не автоматически, а после соответствующего обращения руководителя органа власти. При этом, утверждается, проверка обоснованности оснований для удаления деклараций не проводится, поскольку НАПК "проверяет только соблюдение формальных требований".

"Если же основания для сокрытия деклараций теряют актуальность и риски безопасности исчезают, НАПК должно вернуть их в публичный доступ. Однако для этого снова нужно отдельное обращение, поскольку НАПК самостоятельно не отслеживает изменения", – акцентируют аналитики.

Следовательно, не исключено, что Керезвас воспользовался правом на сокрытие своей декларации именно по соображениям "безопасности", хотя реальных рисков может и не быть или они уже прошли. Ведь по меньшей мере в публичном пространстве сообщений о том, что кто-то из родственников Керезваса является действующим военнослужащим, нет.

Для того, чтобы четко выяснить, почему один из ключевых кандидатов на главу таможни скрыл свою декларацию, OBOZ.UA обратился к нему с соответствующим запросом. И как только от Керезваса поступит ответ, мы его опубликуем.

Папа любит дорогие автомобили

Впрочем, определенная информация о состоянии Керезваса все же есть. Ведь известным он стал еще в 2016 году – когда работал в СБУ. Тогда журналисты "Схем" рассказали об элитном авто BMW X5 стоимостью 70-100 тыс. долларов, которое официально было оформлено на отца Керезваса, но ездил на нем именно будущий глава Львовской таможни.

Для понимания: в день выхода материала – 15 января 2016 года – официальный курс доллара составлял 23,95 грн. То есть тогда авто Керезваса стоило 1,67-2,39 млн грн. Средняя же зарплата в стране в январе-2016, по данным Госстата, составляла 4,36 тыс. грн. Поэтому, если считать в зарплатах украинцев, машина, на которой ездил тогдашний СБУшник, "стоила" от 383 до 548 средних месячных заработков по стране.

"В объяснении господин Керезвас отмечает: деньги на дорогой автомобиль были сэкономлены его семьей и им самим за последние несколько лет. Но почему тогда Керезвас втихаря паркуется за квартал от работы?" – отмечали тогда расследователи.

Вместе с тем собственного авто, по словам самого таможенника, у него нет до сих пор. Однако, по данным bihus.info, в сервисе GetContact другие абоненты подписывают его как "Туарег", "замена линз на БМВ" или "ван Туарег".

"Именно такие машины в разное время были также оформлены на отца Керезваса. На конкурс же (на должность председателя Гостаможслужбы. – Ред.) чиновник приехал на новом авто жены – Audi Q5 23-го г.в.", – отмечают аналитики.

Сейчас же отец таможенника – Анатолий – владеет несколькими небольшими земельными участками. А еще двумя прицепами. И один из них – ПГМФ 8915 2017 г.в.

Этот прицеп, который сейчас стоит 3,8-4,6 тыс. долларов (около 200 тыс. грн), предназначен для транспортировки лодок. Поэтому не исключено, что на досуге Керезвас развлекается тем, что катается на собственном катере.

Богатая теща, бедный зять

В целом "любовь" к использованию "бедным" чиновником дорогого имущества "богатых" родственников хоть и не выделяет Керезваса среди украинских коллег – это для них уже как "знак качества", – но очень показательна как для человека, чьей основной задачей является борьба с контрабандой и сбор платежей на одной из ключевых таможен страны. Тем более учитывая, что в будущем, не исключено, именно ему могут доверить эту же работу, но в пределах всего государства.

Поэтому мы внимательно присмотрелись к родственникам и близким Керезваса – чтобы выяснить, чем они владеют. Ну и что есть у самого таможенника.

Самой интересной стала теща – Анжела Манева, которая была бенефициаром компании "Нафта 2000". Она занималась торговлей топливом. Впрочем, сейчас компания находится в состоянии прекращения деятельности.

Сейчас же, по данным системы YouControl, она владеет двумя квартирами в Киеве:

В 2020 году на Маневу была зарегистрирована 3-комнатная квартира на 124,8 км. м в ЖК на Лейпцигской.

Этот ЖК бизнес-класса находится в самом престижном районе столицы – на Печерске. Сейчас 3-комнатные квартиры с ремонтом и похожей площадью, по данным одного из профильных сервисов, стоят в нем 237,5-240 тыс. долларов (по официальному курсу на 6 февраля – 10,24-10,35 млн грн).

Впрочем, по сообщениям в медиа, живет в этой квартире именно Керезвас вместе с семьей. Это, отмечается, подтверждают "сообщения жены чиновника в чате дома в 2022-2023 годах".

В 2017 году на нее оформили 1-комнатную квартиру на 55 кв. м в доме на Подоле.

Если это жилье продавать сейчас, то, по данным одного из профильных сервисов, заработать на нем удастся около 80 тыс. долларов (3,45 млн грн).

Также сообщается, что в 2025 году на Маневу оформили еще одну квартиру – в ЖК "Кристер Град" на Подоле, "рыночной стоимостью в 77 тыс. долларов" (3,32 млн грн). Однако данные из реестров этого пока не подтверждают.

Сам же Керезвас, по словам расследователей, утверждает, что своей недвижимости нет. Однако, похоже, лукавит.

Дело в том, что, по данным реестра недвижимости, в 2022 году он стал владельцем 1-комнатной квартиры на 47,5 кв. м в Святошинском районе Киева. Сейчас квартира с почти такой же площадью в соседнем доме стоит 3,54 млн грн.

У жены – недвижимость и машина

Жена Керезваса – Юлиана – владеет сразу 3 земельными участками в селе Пирново Киевской области. Все они были приобретены 8 октября 2022 года. Тогда же Юлиана приобрела права собственности на дом в том же селе – на 66,6 "квадрата".

Кроме того, ей принадлежит уже упоминавшееся авто Audi Q5 2023 г.в. Зарегистрирована эта машина на Юлиану была в октябре 2025-го. Сейчас же такие стоят 31,6-56,5 тыс. долларов (1,36-2,43 млн грн).

Мама и внедорожник

На маму Керезваса – Ларису – записан внедорожник Mitsubishi Outlander 2016 г.в. По данным YouControl, это авто на дизеле принадлежит матери таможенника с лета 2023 года. Сейчас же такая машина на ходу стоит от 15,95-18,9 тыс. долларов (688-815,3 тыс. грн).

Сестра и ее квартиры

Также 2 квартиры имеет сестра Керезваса – Алла Кирнус. Она, кстати, как и Иван, пошла в правоохранители – и декларацию за 2024 год подавала (а не скрыла, как брат) как главный специалист отдела аналитической работы управления аналитического обеспечения деятельности генерального прокурора.

Обе квартиры имеют одинаковую площадь – по 77,9 кв. м. Право собственности на них она приобрела в 2013 и 2018 годах.

Львовская таможня "под Керезвасом"

А что же происходило на Львовской таможне, с тех пор как и.о. ее начальника стал Иван Керезвас? Как ни странно, коррупционные скандалы, среди которых выделяются:

Таможенник, требовавший взятки

В начале 2026 года суд Львова арестовал дом и три земельных участка подозреваемого во взяточничестве заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из постов Львовской таможни Михаила Дунаса. По информации медиа, в сентябре 2025 года он:

познакомился с лицом, которое осуществляло таможенное оформление зелени одной из компаний;

предложил "быстро и беспрепятственно оформить зелень, если представитель компании будет платить по 70 долларов за каждый автомобиль".

В ноябре – когда таможней уже руководил Керезвас – Дунас, отмечается, получил взятку "за беспрепятственное оформление продукции, которая ввозилась в течение октября". Еще один эпизод, по версии следствия, произошел 1 декабря 2025 года, когда он получил деньги "за влияние на решение должностных лиц таможенного поста по оформлению товаров в ноябре".

"Откаты" при ввозе ювелирки

В октябре 2025 года инспектора Львовской таможни задержали за вымогательство 15 000 долларов за беспрепятственный ввоз ювелирных изделий из Польши. Также, сообщалось, он объяснил, как скрыть товар от таможенного контроля при ввозе в Украину.

"Инспектор был задержан после получения последней части "отката" – 10 000 долларов", – сообщили тогда во Львовской областной прокуратуре.

В следующих публикациях OBOZ.UA продолжит рассказывать о состоянии украинских таможенников, а также членов их семей.