Германия пообещала Украине 5 ракет к Patriot, которыми можно сбивать баллистику и 'Кинжалы': Писториус назвал условия. Видео

Германия готова передать Украине пять ракет-перехватчиков PAC-3 к системам Patriot, но при одном условии. ФРГ поставит эти боеприпасы, которыми можно сбивать самолеты, крылатые, баллистические ракеты, а также "Кинжалы", если другие партнеры в целом предоставят 30 перехватчиков PAC-3.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции после заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в четверг, 12 февраля.

"Германия собирается поставить Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков под названием PAC-3, если другие страны-партнеры, которые оказывают поддержку, пожертвуют всего 30 ракет PAC-3", – сказал Писториус.

Глава немецкого оборонного ведомства напомнил, что речь идет о сохранении жизни людей и предоставление такой помощи должно быть в ближайшее время.

"Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней. Это вопрос дней, а не недель или месяцев. Итак, хочу вам сказать, мы на правильном пути. У нас есть некоторые объявления, не все уже одобрены. Но я очень оптимистично настроен на то, что мы достигнем результата – 30+5", – отметил министр обороны Германии.

Борис Писториус отметил, что защита неба является одним из приоритетов поддержки Украины. Он напомнил, что Германия передала Киеву 5 из 12 систем Patriot, а также системы IRIS-T.

Реакция Федорова

Со своей стороны министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что продолжается работа с США для контрактирования ракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot. Сейчас украинским воинам не хватает таких перехватчиков.

Он с оптимизмом воспринял предложение Писториуса, назвав его фантастическим.

"Сегодня наш коллега Борис Писториус проявил фантастическую инициативу, и я верю, что это поможет нам вскоре получить дополнительные ракеты PAC-3, вместе с тем, что мы получим через PURL", – сказал глава Минобороны.

Федоров отметил, что сегодня партнеры Украины объявили о выделении 500 млн долларов на программу PURL. Эти средства, в частности, пойдут на закупку ракет PAC-3 в США.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-участники объявили о новых пакетах военной помощи. Общая сумма – почти 38 млрд долларов США.

