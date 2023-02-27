"Позиция Пекина очень последовательная и четкая": в Китае отреагировали на слова Зеленского по поводу желания встретиться с Си Цзиньпином
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживал связь со всеми сторонами войны РФ против Украины. При этом комментируя возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином в МИД заявили, что "позиция Пекина последовательна и очень ясна".
Также в дипломатическом ведомстве заявили, что стремятся призывать стороны к миру и содействовать диалогу. Об этом Мао Нин заявила во время пресс-конференции в понедельник, 27 февраля, сообщает Devdiscourse.
Представитель китайского МИД подчеркнула, что Пекин намерен "способствовать политическому урегулированию кризиса". На вопрос о возможных переговорах Си и Зеленского Мао Нин ответила завуалированно, мол, суть разговора должна заключаться в политическом прекращении войны.
"Суть в том, чтобы призывать к миру, содействовать диалогу и политическому урегулированию кризиса. Мы всегда поддерживали связь с заинтересованными сторонами, включая Украину", – сказала Мао Нин.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидер Украины убежден, что эта встреча будет на пользу обоих государств.
К слову, в Китае обнародовали свой " мирный план" окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он подчеркнул, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР.
В свою очередь министерство иностранных дел Казахстана заявило, что поддерживает "мирный план" Китая относительно окончания войны в Украине. Там призвали обе стороны поскорее решить вопрос дипломатическим путем.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден прокомментировал "мирный план", который Китай предложил якобы для окончания войны, которую страна-агрессор Россия уже год ведет против украинского государства. По мнению американского лидера, китайская инициатива выгодна только для Москвы.
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