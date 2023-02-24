Зеленский заявил, что планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином

Президент Владимир Зеленский намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидер Украины убежден, что эта встреча будет на пользу обоих государств.

Видео дня

Об этом президент сказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которую он провел по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Трансляция мероприятия проходила в YouTube.

"Я планирую встретиться с Си Цзиньпином. Я считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне. Вопрос в том, что мы государства, которые заинтересованы в сохранении экономических отношений", – заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что, поскольку Китай уважает право человека на жизнь и территориальную целостность, то должен сделать все, чтобы Россия вышла с территории Украины.

"Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы Россия вышла из нашей территории. Потому что в этом и есть уважение суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Поднебесная поддержит формулу мира и будет на стороне Украины.

"Я считаю, что нужно уважать устав ООН и международное право, как и Китай. Это говорит о том, что Китай поддерживает формулу мира и Украину в ней", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая по окончании российской войны в Украине, который КНР обнародовала в пятницу, 24 февраля. Он подчеркнул, что верит в выбор Китая быть на стороне справедливого мира.