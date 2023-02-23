Это хорошо, что Китай стал говорить об Украине: Зеленский выразил намерение провести переговоры с Си Цзиньпином. Видео

Президент Владимир Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он подчеркнул, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР.

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Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает корреспондент OBOZREVATEL. В частности, президент назвал хорошим признаком сигналы со стороны Пекина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для нас важно, чтобы все государства желательно были на нашей стороне – на стороне справедливости. Но тем не менее то, что Китай об этом уже говорит, – это уже какие-то первые шаги. Это очень неплохо. Будем делать какие-то выводы после того, как увидим конкретику", – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что встречи с официальными лицами Китая на дипломатическом уровне – в интересах Украины.

"Мы на уровне дипломатов сигнал этот Китаю передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем. Это в интересах сегодня Украины. Чем больше стран мира будет привлечено к украинской Формуле мира, чем больше стран, великих влиятельных стран, будут думать над тем, как закончить войну в Украине с уважением к нашему суверенитету, со справедливым миром, тем быстрее это (мир. – Ред.) будет", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы МИД Украины рассказал, что диалог Украины и Китая остается очень сложным, но Киев пытается наладить отношения. Это касается в том числе позиции Пекина относительно войны в Украине.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что КНР может сыграть роль в сдерживании российской агрессии. 19 февраля Кулеба провел встречу с топ-дипломатом Китая Ван И. По словам главы МИД, Пекин передал основные положения своего "мирного плана", в МИДе обещают изучить их.

Как пишет Bloomberg, "мирный план" от Китая может содержать призыв к прекращению огня и военной поддержки Украины, защищающейся от агрессии РФ.

А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность предоставления России летального вооружения. Вашингтон также предупредил Китай о возможных последствиях.

С призывами к Пекину воздержаться от помощи агрессору выступили также в Германии. Глава МИД страны Анналена Бербок подчеркнула, что Китай как член Совбеза ООН несет ответственность за мир во всем мире и не может поддерживать Кремль, цинично нарушающий международное право.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миру может грозить Третья мировая, если КНР решит помочь Кремлю. Он надеется, что Пекин сохранит прагматическую позицию.

В самом Китае отрицают, что рассматривают предоставление РФ летального оружия, и заявили, что США не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.

По данным The Wall Street Journal, глава Китая Си Цзиньпин в ближайшие месяцы планирует поездку в Россию, чтобы дать толчок мирным переговорам и положить конец войне в Украине. По словам источников, Пекин ​​намерен изменить ситуацию с ростом недоверия к нему со стороны Запада, а также обеспокоен тем, что РФ, его главный партнер в конкуренции с США, может быть значительно ослаблена из-за войны против Украины.