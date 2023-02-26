Казахстан поддержал 'мирный план' Китая': в МИД заявили, что стороны должны сесть за стол переговоров

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что поддерживает "мирный план" Китая относительно окончания российской войны в нашей стране, который КНР обнародовала в пятницу, 24 февраля. Там призвали обе стороны поскорее решить вопрос дипломатическим путем.

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Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается, что позиция КНР заслуживает поддержки.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как прекращение кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций", – сказано в заявлении.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Казахстана отметили, что поддерживают мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

"Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", – заявили в МИД Казахстана.

Отметим, "мирный план" Пекина по урегулированию войны в Украине состоит из 12 пунктов.

Среди них: уважение суверенитета всех стран; исключение мышления холодной войны; прекращение военных действий; запуск мирных переговоров; ликвидация гуманитарного кризиса; защита мирного населения и пленных; гарантии безопасности АЭС; снижение риска применения ядерного оружия; обеспечение вывоза зерна; отмена односторонних санкций; не допущение превращения мировой экономики в оружие; призыв к мировому сообществу к помощи восстановления Украины.

Как известно, во время выступления на Мюнхенской конференции главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что КНР категорически отвергает возможность дальнейшего развития войны в Украине, поэтому приготовила "мирный план" для ее окончания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он подчеркнул, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР.