'Последняя миля - самая сложная': Зеленский ответил, есть ли прогресс в мирных переговорах

Последняя встреча во Флориде между украинской и американской делегациями состоялась в режиме радиомолчания. Стороны продолжают работать над соответствующими документами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он обратил внимание, что участники обеих делегаций пока не предоставили никакого комментария после ее проведения.

"Тупика, в который могли бы зайти переговоры, я пока не вижу: работа над документами продолжается. Последняя миля – самая сложная, но это правда: имеем что имеем". – сказал он и добавил, что уже получил доклад от Рустема Умерова по результатам его переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но не уточнил, какой именно.

Что предшествовало

В субботу, 17 января, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прибыли в США. Там украинская делегация должна была встретиться с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. По словам Рустема Умерова, американских делегатов проинформировали об ударах РФ по энергетике Украины.

За несколько дней до визита, во вторник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Глава государства рассказал им о ходе контактов с представителями президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, после назначения Буданова главой ОПУ медиа передавали, что уже бывший глава военной разведки Украины имеет тесные связи с США, а это важно для переговоров.

Также стало известно, что на днях Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по его словам, "готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

