Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров и анонсировал встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия, якобы задерживает заключение мирного соглашения. В этом он обвинил украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом Трамп сказал в интервью Reuters. На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, он ответил: "Зеленский".

В то же время Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить свое вторжение в Украину. Зеленский же, по словам президента США, был более сдержанным.

"Я думаю, что он (Путин – Ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения", – сказал республиканец.

На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский тормозит переговоры, Трамп не дал развернутого ответа, сказав лишь:"Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать".

Ранее Владимир Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что согласно Конституции Украины Киев не имеет права отдавать какие-либо земли.

У Трампа также спросили, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) на следующей неделе. Президент США ответил, что встреча состоится, но намекнул, что конкретных планов еще нет.

"Я встречусь, если он будет там. Я буду там", – сказал Трамп.

Как пишет Reuters, риторика президента США резко контрастирует с позицией европейских союзников, которые последовательно утверждают, что Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине.

Что известно о ходе переговоров

Переговоры под эгидой США в последние недели сосредоточились на гарантиях безопасности для послевоенной Украины, которые должны сделать невозможным повторное вторжение России после заключения потенциального мирного договора.

Американские переговорщики давили на Украину, чтобы она отказалась от восточного Донбасса в рамках любого соглашения с Россией. Украинские чиновники принимали активное участие в последних переговорах, которые со стороны США вели специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа.

"Некоторые европейские чиновники выразили сомнения относительно вероятности того, что Путин согласится на некоторые условия, которые недавно обсуждали Киев, Вашингтон и Европа", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, спецпосланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе.

Президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву.

