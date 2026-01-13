'Очень близки к финализации документов': Зеленский подвел итоги разговора с сенаторами США

Во вторник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Глава государства рассказал им о ходе контактов с представителями президента США Дональда Трампа.

По словам Зеленского, стороны уже очень близки к финализации документов. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил сенаторов за их позицию относительно важности гарантий безопасности и их дальнейшей двухпартийной поддержки в Конгрессе США. Гарант подчеркнул: все помнят, что такое Будапештский меморандум, и никто не хочет его повторения.

Зеленский проинформировал американцев о комбинированных российских атаках на нашу энергетику. Враг ежедневно направляет на эти объекты сотни дронов и десятки ракет, и намеренно делает это именно сейчас, во время такой холодной зимы. Именно поэтому ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом, Украина рассчитывает на поддержку партнеров.

"Видим много различных факторов, которые делают Путина, а следовательно, и всю Россию, значительно слабее. Важно максимально усилить все возможные формы давления, чтобы наконец заставить россиян закончить эту войну. Мы обсудили актуальное состояние санкционного законопроекта сенаторов, который способен существенно повлиять на позиции России и всех, кто помогает ей в этой войне", – написал президент.

Он договорился с сенаторами продолжить диалог и обсудить все во время встречи уже в ближайшее время.

"Спасибо за помощь и двухпартийную поддержку!" – резюмировал Зеленский.

