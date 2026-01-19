В воскресенье вечером, 18 января, в Майами (штат Флорида, США) завершились очередные переговоры американской и украинской делегаций. Стороны, в частности, договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе (Швейцария).

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он также рассказал, что также делегации предметно обсудили экономическое развитие, Ргоѕрегіту РІаппегіту и гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации.

"В течение двух дней вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией работали в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении.

Умеров отметил, что с американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

"Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины", – резюмировал очередной этап Умеров.

Что предшествовало

В субботу, 17 января, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прибыли в США. Там украинская делегация должна была встретиться с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

За несколько дней то визита, во вторник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Глава государства рассказал им о ходе контактов с представителями президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, после назначения Буданова главой ОПУ медиа передавали, что уже бывший глава военной разведки Украины имеет тесные связи с США, а это важно для переговоров.

Также стало известно, что на днях Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по его словам, "готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

