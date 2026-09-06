Путин пытается обмануть неопытных переговорщиков Трампа, – историк о встрече в Москве

Российский диктатор Владимир Путин может пытаться использовать неопытность американских переговорщиков для продвижения выгодных Москве договоренностей. Историк Александр Палий считает, что Кремль стремится добиться деловых и финансовых соглашений с США в ущерб интересам Украины.

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В то же время, по его словам, Киев должен продолжать переговоры и настаивать на своей позиции, опираясь на поддержку Европы. Об этом он рассказал в эфире телевидения.

Путин может воспользоваться неопытностью переговорщиков Трампа

Палий отметил, что российский лидер, скорее всего, будет пытаться максимально использовать ситуацию во время переговоров с США.

"Скорее всего, Путин будет пытаться максимально использовать ситуацию, когда переговорщики со стороны Соединенных Штатов не слишком компетентны. Как говорится в дипломатии, он обводит их вокруг пальца как угодно", – сказал историк.

По его словам, речь идет не только о дипломатических договоренностях, ведь Москва может рассматривать американских представителей как потенциальных партнеров для будущих экономических проектов.

"Это действительно посланцы будущих каких-то американо-российских проектов денежного, финансового характера. И все это должно произойти за счет Украины, вся эта история", – заявил Палий.

Украина должна опираться на Европу

Историк также обратил внимание на то, что Украина, по его мнению, стала менее зависимой от финансовой поддержки Соединенных Штатов и получает значительную помощь от европейских государств.

"Очень хорошо, что сейчас Украина уже не зависит финансово от Соединенных Штатов. Очень хорошо, что нам помогают европейцы", – подчеркнул он.

В то же время Палий видит риски для стабильности европейской поддержки Украины из-за предстоящих выборов в ряде стран.

"Мы видим и риски, связанные с рядом выборов в европейских странах, чтобы ситуация со стабильной поддержкой Украины была перспективной, а не просто мы зависли в какой-то момент", – пояснил историк.

По его словам, Киев продолжает участвовать в переговорах, однако не должен отказываться от собственных принципиальных позиций из-за возможного внешнего давления.

"Украина ведет эти переговоры, но я думаю, что, несмотря ни на какое давление, нам нужно отстаивать свою позицию", – подытожил Палий.

Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью визита стало обсуждение дальнейших шагов по завершению войны РФ против Украины. В состав американской делегации также вошли представители ряда государственных структур США, в частности Госдепа и Министерства финансов.

Уиткофф и Кушнер провели в Кремле трехчасовую встречу с Путиным, которая , судя по заявлениям из Москвы, вновь ни к чему не привела.

Трамп тем временем уверен в успехе переговорного процесса, ведь к российскому диктатору он "отправил двух замечательных переговорщиков", которые уже "проявили" свои дипломатические таланты, в частности, на переговорах с Ираном.

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