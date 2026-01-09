Президент США Дональд Трамп похвастался выгодной сделкой с Украиной, которая, по его словам, поможет Штатам вернуть потраченные на поддержку нашего государства деньги. Он снова заявил о "войне Байдена" и приписал своему предшественнику выделение "350 миллиардов долларов" для Украины, что, с точки зрения Трампа, является едва ли не "преступлением".

Зато выкручивание рук "партнеру", оказавшемуся в безвыходном положении из-за необходимости бороться за собственное существование с в разы большим во всех смыслах агрессором Трамп считает добродетелью. Соответствующие заявления президент США сделал в эфире Fox News.

Трамп высказался относительно российско-украинской войны и соглашения о редкоземельных металлах с Украиной

Президент США с достойным удивления упрямством продолжает в разы завышать объемы предоставленной Штатами Украине помощи во времена президентства его предшественника Джо Байдена. Он до сих пор называет взятую с потолка цифру в 350 миллиардов долларов, которую уже неоднократно опровергали как в Киеве, так и в Вашингтоне: реальные объемы предоставленной во времена Байдена помощи составили около 100 млрд долл.

"Знаете, Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете себе представить? Мы ничего из этого не получили обратно. Но я получил... Собственно, я заключил сделку по редкоземельным металлам", – похвастался Трамп.

Беспрецедентное давление, которое США при Трампе оказывали на Украину с требованием подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов (в частности, в невыгодном для нашего государства виде в начале), которое больше походило на мародерство, сам действующий президент США считает едва ли не добродетелью.

"Я сказал: послушайте, если мы пойдем дальше, мы хотим вернуть наши деньги. Нам нужны редкоземельные металлы. И я заключил соглашение с Украиной. Это была очень честная сделка, по которой мы получим наши деньги обратно. Я бы приложил усилия, чтобы вернуть деньги. Это война Байдена. Это не моя война", – провозгласил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что в начале июля 2025 года Украина окончательно утвердила соглашение о недрах с США, соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Упомянутым законом были внесены изменения в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Украиной и США. Они будут регулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в совместный с США Фонд восстановления.

Документ был принят во втором чтении 4 июня – "за" проголосовали 309 народных депутатов (конституционное большинство). В первом чтении документ был принят 13 мая 286 голосами.

За несколько месяцев до этого западные СМИ писали, что после соглашения с Украиной об ископаемых должны были последовать новые санкции США против России, однако этого так и не произошло – если не учитывать введенные значительно позже Вашингтоном ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", которые с соглашением по редкоземельным металлам никто публично не связывал.

