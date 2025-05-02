После соглашения с Украиной об ископаемых должны последовать новые санкции США против России – Politico

Достигнутый 1 мая прорыв в соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США вряд ли смягчит сопротивление кремлевского диктатора Владимира Путина мирному плану американского президента Дональда Трампа. В Белом доме пока не знают, как это изменить.

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Один из вариантов, который может рассмотреть администрация, это новые санкции против РФ. Об этом заявило Politico, ссылаясь на двух неназванных источников. Но единого мнения в Вашингтоне пока нет, подчеркнуло издание.

Ситуация "может повлечь за собой необходимость принятия трудных решений, включая оказание прямого давления на Кремль, на что Трамп до сих пор не готов пойти".

"Больше санкций будет следующим поворотом гаек. Если президент захочет пойти по этому пути", – сказал собеседник издания.

Американские законодатели уже подготовили предложение о введении в отношении России новых санкций, а также 500% пошлин для стран, покупающих российскую нефть, газ и алюминий. Этот законопроект заполучил широкую двухпартийную поддержку в Сенате и, возможно, даже подавляющее вето большинство.

Впервые Трамп публично допустил усиление давления на Москву после того, как РФ активизировала обстрелы Украины, в частности ударила по Киеву и убила 13 мирных жителей. Но за последние четыре месяца он не проявил никакого рвения принять соответствующие шаги.

Министр финансов США Скотт Бессент, который руководил переговорами с Украиной по соглашению о полезных ископаемых в течение последних нескольких месяцев, предположил, что эти договоренности повлияют на мирные переговоры.

"Это сильный сигнал российскому руководству, и он дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе", – сказал министр.

Он утверждает, что Трамп таким образом "раздал Зеленскому флеш-рояль", то есть обеспечил более выгодное положение.

Другой чиновник Министерства финансов, пожелавший остаться неназванным, считает, что большая экономическая заинтересованность Америки покажет Москве, что США "привержены долгосрочному успеху Украины".

Ричард Хаас, бывший глава Совета по международным отношениям и "ветеран" трех республиканских администраций, оценил сделку как позитивный шаг на пути к улучшению напряженных отношений между двумя государствами. Но он не верит, что это переломный момент в мирных переговорах.

"Мы не должны переоценивать это. Это не замена открытой, долгосрочной военной и разведывательной поддержке США для Украины. Единственный большой вопрос заключается в том, приведет ли это соглашение к чему-то большему между США и Украиной", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Соглашение о полезных ископаемых было подписано 1 мая в Вашингтоне. С украинской стороны документ подписала министр экономики Юлия Свириденко, с американской – министр финансов США Скотт Бессент.

– Позже в Украине и США официально опубликовали текст основного соглашения.

– В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов по созданию Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Голосование за это состоится на заседании 8 мая.

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